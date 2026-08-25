Pony Island 2: Panda Circus krijgt releasedatum

Pony Island 2: Panda Circus heeft tijdens gamescom Opening Night Live een releasedatum gekregen en een nieuwe trailer. De game van ontwikkelaar Daniel Mullins Games neemt spelers mee op een vreemde reis door tijd, mythologie, goden en videogames.

Wie de eerste Pony Island heeft gespeeld, of andere games van Daniel Mullins wat dat betreft, weet dat een normale game hier niet van toepassing is. Pony Island 2: Panda Circus lijkt die lijn door te trekken met een wereld waarin werkelijkheid en videogames door elkaar lopen. In de game moet je ontsnappen aan machtige goden uit de onderwereld, terwijl je probeert je ziel en verstand te behouden. De ontwikkelaar omschrijft het zelf als een reis door tijd, mythe en goddelijkheid, al blijft veel rond het verhaal nog in mysterie gehuld. De nieuwe trailer geeft daarbij een beter beeld van de toon van de game. Verwacht, ondanks de titel, geen vrolijke circusgame of game over schattige paardjes. De eerste Pony Island stond bekend om zijn vreemde humor, horror en het spelen met de grenzen van een videogame. Pony Island 2: Panda Circus lijkt opnieuw te spelen met dat idee, waarbij de game zelf onderdeel wordt van de vreemde wereld waarin je terechtkomt. Voor de stemmen van de personages heeft Daniel Mullins Games een aantal bekende namen weten te strikken. SungWon Cho, Arian Moayed, Caitlin Reilly en Kevin Saxby maken deel uit van de cast. SungWon Cho is onder meer bekend van zijn werk als stemacteur en YouTuber ProZD, terwijl Moayed rollen speelde in onder meer de tv-serie Succession.

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Pony Island 2: Panda Circus verschijnt 27 april 2027 voor de pc.