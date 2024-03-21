PS5 Pro niet krachtig genoeg voor GTA 6 op 60FPS
Kijk je uit naar GTA 6 op je toekomstige PlayStation 5 Pro? Dan is dit waarschijnlijk niet het nieuws waar je op zat te wachten. Digital Foundry laat weten dat zelfs de PS5 Pro, Sony's aanstaande upgrade van de huidige console, waarschijnlijk niet in staat zal zijn GTA 6 op de begeerde 60 frames per seconde (FPS) te draaien. Volgens de tech experts kunnen we ons eerder instellen op een gameplay van 30FPS bij de release van deze langverwachte titel.
Ondanks de verbeterde specificaties van de PS5 Pro, inclusief een 10% sterkere CPU en verbeterde GPU voor snellere rendering en betere ray tracing, lijkt het erop dat deze stappen vooruit niet genoeg zijn om de grootse ambities van GTA 6 volledig te ondersteunen. Van plan om een PS5 Pro in huis te halen? Er is ook nog goed nieuws hoor! Datzelfde Digital Foundry geeft namelijk aan dat de PS5 Pro wél echt een boost zal geven aan onze game-ervaring, met mogelijkheden om oudere games op te schalen naar hogere resoluties en toegang tot meer RAM voor ontwikkelaars. Met andere woorden: ondanks de FPS-beperkingen in GTA 6, belooft de nieuwe console een mooie stap vooruit in visuele kwaliteit en prestaties. Eind vorig jaar verscheen de GTA 6-trailer plotseling eerder dan vooraf werd gecommuniceerd. Claudia en ik konden het niet laten om onze eerste reactie erop los te laten. Die tref je hieronder:
We moeten nog even geduld hebben voordat we GTA 6 op een PS5 Pro kunnen ervaren. Sony heeft de console, die tegen het einde van dit jaar verwacht wordt, nog niet officieel aangekondigd, waardoor een exacte release datum nog onbekend is. GTA 6 staat gepland voor een release in het begin van volgend jaar.
Onze aanpoter zit geen moment stil. Ruïneert hij geen levens met League of Legends, dan is hij wel nieuws aan schrijven. Schrijft hij geen nieuws, dan kijkt hij wel eSports. Kijkt hij geen eSports, dan loopt hij wel te ouwehoeren in de Game Over Podcast. Met zijn unieke kijk op de wereld brengt Delano je in contact met de meest interessante en verbijsterende dingen. Kortom als je denkt aan Delano, dan denk je aan DieLano.
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