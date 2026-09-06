Razer Clio X biedt goedkoper alternatief voor hoofdsteunspeaker
Razer introduceert spoedig de Razer Clio X. Nee, dit is geen sportieve variant van de Renault Clio, maar een speaker die we rechtstreeks op de gamingstoel kunnen plaatsen als hoofdkussen.
Hardwareleverancier Razer is een product rijker. De Razer Clio X is een compacte speaker die we aan een gamingstoel kunnen bevestigen als hoofdsteun. De speaker is volledig draadloos en voorzien van twee 38mm-luidsprekers en twee 55mm-passieve radiatoren voor een diepe bas. De Clio X is het kleinere broertje van flagshipmodel Razer Clio, die beschikt over 43mm full-range aluminium cone drivers. Het verschil in tech resulteert ook in een ietwat schappelijker prijskaartje. Waar de Razer Clio €199,99 kost, kent de Razer Clio X een adviesprijs van €109,99.
De Razer Clio X is nu verkrijgbaar via de officiële Razer-website in de bron.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Preview
Preview: Hands-on met Honkai: Nexus Anima
Resident weeb Claudia ging op gamescom aan de slag met Honkai: Nexus Anima, een creature-collecting game met auto-battler mechanics.0 reacties
-
Lijstjes
Indiegames van gamescom 2026 - Deel 3
Alweer het derde deel in onze indiegames van gamescom 2026 line-up. Check hier de meest bijzondere titels die we hebben gespeeld op de beursvloer!0 reacties
-
Trailer
8BitDo lanceert Xbox Cozy-lijn met toetsenbord, muis en controller
8BitDo breidt zijn Xbox-assortiment uit met de Cozy Collection, bestaande uit een retro toetsenbord, muis en controller met officiële Xbox-licentie.4 reacties
-
Nieuws
Eerste expansion Civilization VII: Earthrise draait om het heelal
Civilization VII krijgt met Earthrise zijn eerste grote uitbreiding. In de DLC richten we ons tot de hemel en staat de ontdekking van het heelal centraal.1 reactie