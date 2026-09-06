Razer Clio X biedt goedkoper alternatief voor hoofdsteunspeaker

Razer introduceert spoedig de Razer Clio X. Nee, dit is geen sportieve variant van de Renault Clio, maar een speaker die we rechtstreeks op de gamingstoel kunnen plaatsen als hoofdkussen.

Hardwareleverancier Razer is een product rijker. De Razer Clio X is een compacte speaker die we aan een gamingstoel kunnen bevestigen als hoofdsteun. De speaker is volledig draadloos en voorzien van twee 38mm-luidsprekers en twee 55mm-passieve radiatoren voor een diepe bas. De Clio X is het kleinere broertje van flagshipmodel Razer Clio, die beschikt over 43mm full-range aluminium cone drivers. Het verschil in tech resulteert ook in een ietwat schappelijker prijskaartje. Waar de Razer Clio €199,99 kost, kent de Razer Clio X een adviesprijs van €109,99.

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De Razer Clio X is nu verkrijgbaar via de officiële Razer-website in de bron.