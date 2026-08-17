Op Halloween-avond is een goede horrorgame natuurlijk een vereiste. Stormind Games hoopt invulling te geven met Remothered Red Nun's Legacy!

De survival-horrorgame heeft een releasedatum te pakken en we krijgen te zien dat het derde deel in de reeks op tijd in de (digitale) schappen ligt voor Halloween. Het nieuws ging gepaard met een verse gameplaytrailer, waarin we weer worden getrakteerd op diverse verontrustende beelden die voor genoeg nachtmerries moeten zorgen. De Cristo Morente dient als een centraal toneelveld voor Remothered Red Nun's Legacy, waar niets precies is wat het lijkt. Er gebeuren diverse paranormale activiteiten en het lijkt erop dat de uitdagingen van moederschap een belangrijke rol gaan spelen in het verhaal. Kijk hieronder maar verder, als je durft.

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Remothered Red Nun's Legacy is beschikbaar vanaf 27 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.