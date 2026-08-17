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Remothered Red Nun's Legacy-releasedatum valt net vóór Halloween

Door Bram Noteboom
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Op Halloween-avond is een goede horrorgame natuurlijk een vereiste. Stormind Games hoopt invulling te geven met Remothered Red Nun's Legacy!

De survival-horrorgame heeft een releasedatum te pakken en we krijgen te zien dat het derde deel in de reeks op tijd in de (digitale) schappen ligt voor Halloween. Het nieuws ging gepaard met een verse gameplaytrailer, waarin we weer worden getrakteerd op diverse verontrustende beelden die voor genoeg nachtmerries moeten zorgen. De Cristo Morente dient als een centraal toneelveld voor Remothered Red Nun's Legacy, waar niets precies is wat het lijkt. Er gebeuren diverse paranormale activiteiten en het lijkt erop dat de uitdagingen van moederschap een belangrijke rol gaan spelen in het verhaal. Kijk hieronder maar verder, als je durft.

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Remothered Red Nun's Legacy is beschikbaar vanaf 27 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Stormind Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Remothered: Red Nun's Legacy
Remothered: Red Nun's Legacy

Ontwikkelaar

Stormind Games

Uitgever

Stormind Games

Release

27 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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