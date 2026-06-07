Eerste gameplaytrailer Remothered Red Nun's Legacy onthuld
De eerste rauwe gameplaytrailer van Remothered Red Nun's Legacy is zojuist onthuld. Daarnaast is de eerste game in de serie gratis te downloaden.
Remothered Red Nun's Legacy moet dienen als het slotakkoord voor de trilogie. Het is een survival-horrorgame, maar je hebt niet altijd de tools om terug te vechten. In plaats daarvan is stealth je grote vriend. Sluip en jezelf verstoppen is misschien niet altijd even stoer, maar het is wel cruciaal gedrag om de game door te komen zonder kleerscheuren. Daarnaast kun je nog altijd de benen nemen, wanneer je niet stil genoeg was.
Om je hype verder op weg te helpen, kun je nu via Steam het origineel downloaden. Remothered: Tormented Fathers is voor gratis en niets op te pikken.
Remothered Red Nun's Legacy is beschikbaar in eind 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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