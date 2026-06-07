Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Eerste gameplaytrailer Remothered Red Nun's Legacy onthuld

Door Bram Noteboom

De eerste rauwe gameplaytrailer van Remothered Red Nun's Legacy is zojuist onthuld. Daarnaast is de eerste game in de serie gratis te downloaden.

Remothered Red Nun's Legacy moet dienen als het slotakkoord voor de trilogie. Het is een survival-horrorgame, maar je hebt niet altijd de tools om terug te vechten. In plaats daarvan is stealth je grote vriend. Sluip en jezelf verstoppen is misschien niet altijd even stoer, maar het is wel cruciaal gedrag om de game door te komen zonder kleerscheuren. Daarnaast kun je nog altijd de benen nemen, wanneer je niet stil genoeg was.

Om je hype verder op weg te helpen, kun je nu via Steam het origineel downloaden. Remothered: Tormented Fathers is voor gratis en niets op te pikken.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Remothered Red Nun's Legacy is beschikbaar in eind 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: PC Gaming Show 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Remothered: Red Nun's Legacy
Remothered: Red Nun's Legacy

Ontwikkelaar

Stormind Games

Uitgever

Stormind Games

Release

2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord