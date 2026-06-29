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Robo-Ky maakt zijn intrede in Guilty Gear Strive

Door Hannah Herzberg

In maart van dit jaar werd Jam Kuradoberi als nieuw personage voor de Guilty Gear Strive Season 5 Battle Pass onthuld. Nu is het de beurt aan Robo-Ky om zijn tegenstanders te verbrijzelen.

Robo-Ky is de naam die wordt gebruikt voor de vele robotkopieën van Ky Kiske. Er zijn dus meerdere Robo-Ky personages in de Guilty Gear-serie. Elke Robo-Ky heeft een hekel aan de menselijke Ky, omdat ze zichzelf als superieur aan hem zien. Hun enige bestaansdoel is dan ook om hem in een gevecht te verslaan. Net als de oorspronkelijke Ky beheersen ze bliksem, maar in tegenstelling tot Ky kunnen ze hun hoofd loskoppelen en het door de lucht laten vliegen. In Guilty Gear Strive heeft Robo-Ky een volledig lichaamsarsenaal en dubbele bewapening.

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Guilty Gear Strive is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation XBOX en Nintendo Switch. Robo-Ky is vanaf 2 juli beschikbaar.

Bron: Arc System Works
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 63 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot Guilty Gear Strive
Guilty Gear Strive

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Arc System Works

Release

11 juni 2021

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl9 NPC 2.0
5 dagen geleden om 19:06

Heb die game ook , maar is niet gemaakt voor singelplayer .

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
6 dagen geleden om 16:13

Hij is redelijk populair vgm, maar ik ben niet zo fan van dit soort "Gag characters". Ook jammer dat de volgende characters nog steeds niet bekend zijn, had dat wel verwacht met EVO afgelopen weekend.

0
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