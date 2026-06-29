Robo-Ky maakt zijn intrede in Guilty Gear Strive
In maart van dit jaar werd Jam Kuradoberi als nieuw personage voor de Guilty Gear Strive Season 5 Battle Pass onthuld. Nu is het de beurt aan Robo-Ky om zijn tegenstanders te verbrijzelen.
Robo-Ky is de naam die wordt gebruikt voor de vele robotkopieën van Ky Kiske. Er zijn dus meerdere Robo-Ky personages in de Guilty Gear-serie. Elke Robo-Ky heeft een hekel aan de menselijke Ky, omdat ze zichzelf als superieur aan hem zien. Hun enige bestaansdoel is dan ook om hem in een gevecht te verslaan. Net als de oorspronkelijke Ky beheersen ze bliksem, maar in tegenstelling tot Ky kunnen ze hun hoofd loskoppelen en het door de lucht laten vliegen. In Guilty Gear Strive heeft Robo-Ky een volledig lichaamsarsenaal en dubbele bewapening.
Guilty Gear Strive is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation XBOX en Nintendo Switch. Robo-Ky is vanaf 2 juli beschikbaar.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
-
Trailer
Guilty Gear Strive ontvangt Season 5 en Update 2.0
Tijdens de ARC WORLD TOUR 2025-2026 FINALS is de toekomst van de vechtgame uit de doeken gedaan. Season 5 en Update 2.0 voor Guilty Gear Strive komen...3 reacties
-
Trailer
Toekomst van Guilty Gear Strive is verzekerd met 2.00-update
Guilty Gear Strive-fans kunnen een gat in de lucht springen, want Arc System Works is voorlopig nog niet klaar met de vechtgame. De 2.00-update komt eraan.0 reacties
-
Trailer
Trailer: Maak kennis met Elphelt Valentine in Guilty Gear Strive
Vechtgames zijn volop aanwezig tijdens The Game Awards. Check hier de nieuwste vechtersbazin die onderdeel wordt van Guilty Gear Strive's line-up!0 reacties
-
Nieuws
Guilty Gear Strive komt naar Xbox en Game Pass
Guilty Gear Strive en BlazBlue: Cross Tag Battle zullen hun debuut gaan maken op Xbox en dan ook gelijk beschikbaar zijn op Game Pass.0 reacties
Heb die game ook , maar is niet gemaakt voor singelplayer .
Hij is redelijk populair vgm, maar ik ben niet zo fan van dit soort "Gag characters". Ook jammer dat de volgende characters nog steeds niet bekend zijn, had dat wel verwacht met EVO afgelopen weekend.