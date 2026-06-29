Robo-Ky maakt zijn intrede in Guilty Gear Strive

In maart van dit jaar werd Jam Kuradoberi als nieuw personage voor de Guilty Gear Strive Season 5 Battle Pass onthuld. Nu is het de beurt aan Robo-Ky om zijn tegenstanders te verbrijzelen.

Robo-Ky is de naam die wordt gebruikt voor de vele robotkopieën van Ky Kiske. Er zijn dus meerdere Robo-Ky personages in de Guilty Gear-serie. Elke Robo-Ky heeft een hekel aan de menselijke Ky, omdat ze zichzelf als superieur aan hem zien. Hun enige bestaansdoel is dan ook om hem in een gevecht te verslaan. Net als de oorspronkelijke Ky beheersen ze bliksem, maar in tegenstelling tot Ky kunnen ze hun hoofd loskoppelen en het door de lucht laten vliegen. In Guilty Gear Strive heeft Robo-Ky een volledig lichaamsarsenaal en dubbele bewapening.

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Guilty Gear Strive is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation XBOX en Nintendo Switch. Robo-Ky is vanaf 2 juli beschikbaar.