Serious Sam: Shatterverse krijgt binnenkort een playtest
De terugkeer van Serious Sam werd eerder dit jaar al aangekondigd: Serious Sam: Shatterverse wordt een coöperatieve shooter waarin 5 Sams samen kunnen knallen. Tijdens de PC Gaming Show kwam deze game kort voorbij.
Serious Sam: Shatterverse krijgt een playtest
Het nieuwtje is dat Serious Sam: Shatterverse heel binnenkort een playtest zal krijgen (specifiek op Steam). Deze aankondiging gaat gepaard met een korte trailer, die ook nog eens een hoop actievolle gameplaybeelden toont. Wanneer zal die playtest dan plaatsvinden? Wel... dat weten we nog niet, al zal dat ergens 'binnenkort' gebeuren en je kan je er nu al voor aanmelden.
Serious Sam: Shatterverse verschijnt ergens dit jaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.