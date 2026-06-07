Serious Sam: Shatterverse krijgt binnenkort een playtest

De terugkeer van Serious Sam werd eerder dit jaar al aangekondigd: Serious Sam: Shatterverse wordt een coöperatieve shooter waarin 5 Sams samen kunnen knallen. Tijdens de PC Gaming Show kwam deze game kort voorbij.

Serious Sam: Shatterverse krijgt een playtest

Het nieuwtje is dat Serious Sam: Shatterverse heel binnenkort een playtest zal krijgen (specifiek op Steam). Deze aankondiging gaat gepaard met een korte trailer, die ook nog eens een hoop actievolle gameplaybeelden toont. Wanneer zal die playtest dan plaatsvinden? Wel... dat weten we nog niet, al zal dat ergens 'binnenkort' gebeuren en je kan je er nu al voor aanmelden.

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Serious Sam: Shatterverse verschijnt ergens dit jaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.