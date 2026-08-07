Roguelite Serious Sam: Shatterverse verschijnt op 31 augustus

Reis op 31 augustus 2026 af naar een nieuwe wereld binnen het Serious Sam-universum. In Serious Sam: Shatterverse bundelen diverse Sams hun krachten voor een co-op-avontuur in roguelite-vorm.

Knal je een weg door diverse universums, verzamel allerlei boons en verdraai de natuurwetten met verschillende modifiers. In de game kunnen we de krachten bundelen met vier andere spelers om zo meer weerstand te bieden tegen de troepen van Mental.

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Serious Sam: Shatterverse verschijnt op 31 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Mocht je de game alvast willen spelen, dan kun je nu via Steam deelnemen aan de Serious Sam: Shatterverse open playtest!