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Roguelite Serious Sam: Shatterverse verschijnt op 31 augustus

Door Rudy Wijnberg
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Reis op 31 augustus 2026 af naar een nieuwe wereld binnen het Serious Sam-universum. In Serious Sam: Shatterverse bundelen diverse Sams hun krachten voor een co-op-avontuur in roguelite-vorm.

Knal je een weg door diverse universums, verzamel allerlei boons en verdraai de natuurwetten met verschillende modifiers. In de game kunnen we de krachten bundelen met vier andere spelers om zo meer weerstand te bieden tegen de troepen van Mental.

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Serious Sam: Shatterverse verschijnt op 31 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Mocht je de game alvast willen spelen, dan kun je nu via Steam deelnemen aan de Serious Sam: Shatterverse open playtest!

Bron: Devolver Digital
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Serious Sam: Shatterverse
Serious Sam: Shatterverse

Ontwikkelaar

Behaviour Interactive

Uitgever

Devolver Digital

Release

31 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
1 week geleden om 22:06

Roguelite ben er geen fan van, maar Serious Sam vind ik altijd wel gaaf.

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