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The Triple-i Initiative 2026

Singleplayer extraction-shooter SULFUR kent 1.0- en console-release

Door Bram Noteboom
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The Triple-i Initiative biedt groot nieuws voor de fans van SULFUR. Zowel de 1.0-launch als de console-release werd uit de doeken gedaan aan de hand van een knallende gameplaytrailer.

Ontwikkelaar Perfect Random heeft het goed voor elkaar. Niet alleen komt er einde aan de Early Access-periode van SULFUR; de game verschijnt gelijktijdig op alle moderne consoles: van de Xbox One tot de PlayStation 5. De titel was origineel speelbaar vanaf 28 oktober 2024 dus het heeft ruim twee jaar de tijd gehad om zichzelf te ontwikkelen met de hulp van spelersfeedback. Het gevolg? Een knotsgekke singleplayer extraction-FPS met aanpasbare wapens, honderden recepten en attachments, loot en manieren om jezelf verder te wapenen tegen de vele monsters die jou willen omleggen. Voor een uitgebreide blik over de game, check hier het beeldmateriaal:

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SULFUR 1.0 is beschikbaar vanaf 28 oktober 2026 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: The Triple-i Initiative
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5647 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot SULFUR
SULFUR

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Perfect Random

Uitgever

Perfect Random

Release

28 oktober 2024

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
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