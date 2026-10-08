Singleplayer extraction-shooter SULFUR kent 1.0- en console-release
The Triple-i Initiative biedt groot nieuws voor de fans van SULFUR. Zowel de 1.0-launch als de console-release werd uit de doeken gedaan aan de hand van een knallende gameplaytrailer.
Ontwikkelaar Perfect Random heeft het goed voor elkaar. Niet alleen komt er einde aan de Early Access-periode van SULFUR; de game verschijnt gelijktijdig op alle moderne consoles: van de Xbox One tot de PlayStation 5. De titel was origineel speelbaar vanaf 28 oktober 2024 dus het heeft ruim twee jaar de tijd gehad om zichzelf te ontwikkelen met de hulp van spelersfeedback. Het gevolg? Een knotsgekke singleplayer extraction-FPS met aanpasbare wapens, honderden recepten en attachments, loot en manieren om jezelf verder te wapenen tegen de vele monsters die jou willen omleggen. Voor een uitgebreide blik over de game, check hier het beeldmateriaal:
SULFUR 1.0 is beschikbaar vanaf 28 oktober 2026 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.
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