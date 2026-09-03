State of Play verwent ons met launchtrailer Marvel's Wolverine

Bijna is het zover: Marvel’s Wolverine komt binnen een kleine twee weken uit. Tijdens de State of Play kregen we nog een laatste trailer om ons écht enthousiast te maken.

Voor diegenen die nog zitten te twijfelen over de PlayStation 5-exclusive, geeft deze gloednieuwe trailer misschien de doorslag. Check hieronder de launchtrailer, waarin Logan, Mystique en Sabretooth allemaal hun eigen momentje hebben. Aan actie gaat het er in ieder geval niet ontbreken.

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Marvel’s Wolverine verschijnt op 15 september 2026 voor PlayStation 5-consoles. Pre-order de game of voeg hem nu toe aan je verlanglijst in de PlayStation Store.