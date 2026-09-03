State of Play verwent ons met launchtrailer Marvel's Wolverine
Bijna is het zover: Marvel’s Wolverine komt binnen een kleine twee weken uit. Tijdens de State of Play kregen we nog een laatste trailer om ons écht enthousiast te maken.
Voor diegenen die nog zitten te twijfelen over de PlayStation 5-exclusive, geeft deze gloednieuwe trailer misschien de doorslag. Check hieronder de launchtrailer, waarin Logan, Mystique en Sabretooth allemaal hun eigen momentje hebben. Aan actie gaat het er in ieder geval niet ontbreken.
Marvel’s Wolverine verschijnt op 15 september 2026 voor PlayStation 5-consoles. Pre-order de game of voeg hem nu toe aan je verlanglijst in de PlayStation Store.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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