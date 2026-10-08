Stoppen is geen optie in de Too Deep To Quit demo

Misschien ken je de game Guilty As Sock wel en misschien is Too Deep To Quit dan ook een game om in de gaten te houden. Deze wordt namelijk ook ontwikkeld door Demon Max en de demo van Too Deep To Quit is vanaf nu speelbaar op Steam.

Nu heb ik de term Too Deep To Quit al wel vaker gehoord, maar nog nooit in de context van een co-op adventure game waarbij je samen moet werken om in leven te blijven. Het is een survival exploration-game die je met één tot vier spelers kunt doen. Samen met je vrienden moet je een vervloekte tempel doorkruisen en ervoor zorgen dat je het er levend vanaf brengt. Om te kunnen overleven moet je goed om je heen kijken, want de achtergelaten spullen van je voorgangers kunnen je in leven houden. De tempel waar je doorheen moet zien te navigeren bevat allerlei valstrikken en geheimen, dus je moet bij iedere stap goed opletten wat je doet.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

De Too Deep To Quit demo is vanaf nu beschikbaar op Steam. Later dit jaar verschijnt de game in zijn geheel.