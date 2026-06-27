Sword Sage: Awakening laat zich van de beste kant zien

In een wereld waarin we inmiddels omkomen in games gecentreerd rondom een Aziatische krijger met een, prachtig vormgegeven, Oriëntaalse wereld, gaat Sword Sage: Awakening een gooi doen om op te vallen in de massa. De trailer lijkt alvast veelbelovend.

Met games zoals Black Myth Wukong, Ghost of Yōtei en Wo Long is het lastig om op te vallen. Je stapt in de schoenen van San Niang, een zogenoemde Yaoguai Vanquisher die gespecialiseerd is in vechten met allerlei mythische schepsels. Qua gameplay haalt Sword Sage: Awakening duidelijk inspiratie bij de diverse Souls-likes van deze wereld. Het is dan misschien een story trailer, maar mij is het nog niet echt duidelijk wat ons te wachten staat. Mijn interesse is in ieder geval alvast gewekt en ik ben benieuwd hoe Sword Sage: Awakening zich verder zal ontwikkelen.

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Sword Sage: Awakening is in ontwikkeling voor pc.