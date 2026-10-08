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The Triple-i Initiative 2026

Team17 toont nieuwe actie-roguelike Little Prince Tyger

Door Bram Noteboom
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Walgelijke monsters, rappe roguelike-actie en pixel-art komen samen in Team 17's en Saltitude Games' Little Prince Tyger. Check hier de nieuwste trailer afkomstig van The Triple-i Initiative.

Little Prince Tyger biedt een stijlvol avontuur met een lage resolutie en keurige pixel-art dat nauwkeurige, op fysica gebaseerde gevechten voorschotelt. Deze vloeiende simulaties worden gecombineerd met snelle actie, waarbij je altijd goed moet oppassen waar jij je personage neerzet, voordat deze een flink oplawaai te verwerken krijgt. Je bent bewapend met een eenvoudige pijl en boog en door de koningin belast met het vinden van haar vermiste zoon, namelijk prins Galaad. Het is daarna aan jou om door meer dan duizend met de handgemaakte levelschermen te trekken en de mysteries van het woud te ontrafelen.

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Little Prince Tyger verschijnt in 2027 voor de pc.

Bron: The Triple-i Initiative
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5647 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Little Prince Tyger
Little Prince Tyger

Ontwikkelaar

Saltitude Games

Uitgever

Team17

Release

2027

Platforms

PC
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