Team17 toont nieuwe actie-roguelike Little Prince Tyger

Walgelijke monsters, rappe roguelike-actie en pixel-art komen samen in Team 17's en Saltitude Games' Little Prince Tyger. Check hier de nieuwste trailer afkomstig van The Triple-i Initiative.

Little Prince Tyger biedt een stijlvol avontuur met een lage resolutie en keurige pixel-art dat nauwkeurige, op fysica gebaseerde gevechten voorschotelt. Deze vloeiende simulaties worden gecombineerd met snelle actie, waarbij je altijd goed moet oppassen waar jij je personage neerzet, voordat deze een flink oplawaai te verwerken krijgt. Je bent bewapend met een eenvoudige pijl en boog en door de koningin belast met het vinden van haar vermiste zoon, namelijk prins Galaad. Het is daarna aan jou om door meer dan duizend met de handgemaakte levelschermen te trekken en de mysteries van het woud te ontrafelen.

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Little Prince Tyger verschijnt in 2027 voor de pc.