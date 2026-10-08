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The Triple-i Initiative 2026

The Escapists 3 boekt in 2027 een 3D-terugkeer

Door Bram Noteboom
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Over verrassende aankondigingen gesproken: Team17 doet een duit in het zakje met de reveal van The Escapists 3! Ben jij klaar om wederom te ontsnappen uit de gevangenis?

In The Escapists 3 neem je deel aan een nieuwe 3D-gevangenis-sandbox. Het doel is simpel: plan belachelijke uitbraken, wees de bewakers te slim af en ontsnap op jouw manier in deze knotsgekke simulatiegame. Maar ja, ondanks dat het simpel is, wil dat natuurlijk niet zeggen dat het gemakkelijk gaat. Je moet behoorlijk aan de bak om uit de bak te raken. Knutsel, sluip, vecht en improviseer je een weg door hele legers aan agenten, politiehonden en andere obstakels. Dit doe je alleen of samen met vrienden, zolang je maar de tralies kan vermijden. En mocht je daar een vriend(in) voor moeten opofferen; zij hadden het zo gewild, natuurlijk.

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The Escapists 3 breekt uit in 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: The Triple-i Initiative
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5647 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Escapists 3
The Escapists 3

Ontwikkelaar

Team17

Uitgever

Team17

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar ZeeuwseBrand
ZeeuwseBrand
lvl3 XP Farmer
2 uur geleden

Nice 😁

0
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