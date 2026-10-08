The Escapists 3 boekt in 2027 een 3D-terugkeer

Over verrassende aankondigingen gesproken: Team17 doet een duit in het zakje met de reveal van The Escapists 3! Ben jij klaar om wederom te ontsnappen uit de gevangenis?

In The Escapists 3 neem je deel aan een nieuwe 3D-gevangenis-sandbox. Het doel is simpel: plan belachelijke uitbraken, wees de bewakers te slim af en ontsnap op jouw manier in deze knotsgekke simulatiegame. Maar ja, ondanks dat het simpel is, wil dat natuurlijk niet zeggen dat het gemakkelijk gaat. Je moet behoorlijk aan de bak om uit de bak te raken. Knutsel, sluip, vecht en improviseer je een weg door hele legers aan agenten, politiehonden en andere obstakels. Dit doe je alleen of samen met vrienden, zolang je maar de tralies kan vermijden. En mocht je daar een vriend(in) voor moeten opofferen; zij hadden het zo gewild, natuurlijk.

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The Escapists 3 breekt uit in 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.