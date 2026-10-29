The Grimm Reapress and the Drearytale Monster heeft releasedatum

The Grimm Reapress and the Drearytale Monster heeft een releasedatum gekregen. In deze nieuwe game van het team achter The Liar Princess and the Blind Prince moet een meisje haar zus redden van een ziekte die mensen in prentenboeken verandert.

In The Grimm Reapress and the Drearytale Monster volg je Mono, een jong meisje dat haar zus wil redden van de ziekte Paper Mortis. Deze mysterieuze aandoening verandert mensen in prentenboeken en die boeken veranderen op hun beurt in monsters. Een geneesmiddel lijkt niet te bestaan, maar Mono geeft niet op. Om haar zus te redden, sluit ze een pact met een monster dat uit is op wraak. Dat vormt de basis voor een sprookje waarin verdriet, monsters en familiebanden samenkomen. The Grimm Reapress and the Drearytale Monster heeft handgetekende graphics en een tragisch verhaal. De game komt van het team achter The Liar Princess and the Blind Prince. Die game combineert ook een sprookjesachtige tekenstijl met een verhaal over vertrouwen en opoffering. Ook hun nieuwste game The Grimm Reapress and the Drearytale Monster lijkt te spelen met het contrast tussen een mooie wereld en een tragisch verhaal. Iets dat erg goed in hun straatje lijkt te passen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

The Grimm Reapress and the Drearytale Monster verschijnt op 13 mei 2027 voor Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 en pc.