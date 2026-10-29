Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

The Grimm Reapress and the Drearytale Monster heeft releasedatum

Door Claudia Tjia
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

The Grimm Reapress and the Drearytale Monster heeft een releasedatum gekregen. In deze nieuwe game van het team achter The Liar Princess and the Blind Prince moet een meisje haar zus redden van een ziekte die mensen in prentenboeken verandert.

In The Grimm Reapress and the Drearytale Monster volg je Mono, een jong meisje dat haar zus wil redden van de ziekte Paper Mortis. Deze mysterieuze aandoening verandert mensen in prentenboeken en die boeken veranderen op hun beurt in monsters. Een geneesmiddel lijkt niet te bestaan, maar Mono geeft niet op. Om haar zus te redden, sluit ze een pact met een monster dat uit is op wraak. Dat vormt de basis voor een sprookje waarin verdriet, monsters en familiebanden samenkomen. The Grimm Reapress and the Drearytale Monster heeft handgetekende graphics en een tragisch verhaal. De game komt van het team achter The Liar Princess and the Blind Prince. Die game combineert ook een sprookjesachtige tekenstijl met een verhaal over vertrouwen en opoffering. Ook hun nieuwste game The Grimm Reapress and the Drearytale Monster lijkt te spelen met het contrast tussen een mooie wereld en een tragisch verhaal. Iets dat erg goed in hun straatje lijkt te passen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

The Grimm Reapress and the Drearytale Monster verschijnt op 13 mei 2027 voor Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 en pc.

Bron: NIS America
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 227 reviews 3502 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot The Grimm Reapress and the Drearytale Monster
The Grimm Reapress and the Drearytale Monster

Ontwikkelaar

Nippon Ichi Software

Uitgever

NIS America

Release

13 mei 2027

Platforms

PC
PS5
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord