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gamescom 2026

Grimmig sprookje in The Grimm Reapress and the Drearytale Monster

Door Rudy Wijnberg
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Op PAX West 2026 is aangekondigd dat The Grimm Reapress and the Drearytale Monster zijn opwachting in het Westen maakt. In de game duiken we in een handgetekend sprookje waarin mensen langzaamaan veranderen in boeken.

In een magische wereld ziet een klein meisje hoe dorpelingen ten prooi vallen aan 'Paper Mortis', een ziekte waardoor mensen langzaam veranderen in boeken en boeken langzaam veranderen in monsters. Gelukkig ben je niet alleen, want al snel stuit je op Mar, een monster dat zint op wraak. Wraak nemen doen we door in diverse boeken, en daarmee dus in de levensverhalen van de dorpelingen, te duiken. Paper Mortis kan enkel gestopt worden door het 'Libratarium' te bereiken, maar de weg is lang en gevuld met vijandige monsters.

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The Grimm Reapress and the Drearytale Monster verschijnt in 2027 voor PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: NIS America
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2519 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Grimm Reapress and the Drearytale Monster
The Grimm Reapress and the Drearytale Monster

Ontwikkelaar

-

Uitgever

NIS America

Release

2027

Platforms

PC
PS5
NS2
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