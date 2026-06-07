Titanfall-achtige game Empulse verschijnt op 24 juni 2026
1047 Games, de maker van Splitgate, heeft zojuist gameplay van het Titanfall-achtige Empulse laten zien. De razendsnelle 6v6-FPS laat je wallrunnen, sliden en mechs besturen. Nog mooier? Empulse lanceert op 24 juni in Early Access.
Mocht je de titel niet hebben gelezen, maar de trailer wel hebben gekeken: nee, het gaat hierbij niet om een nieuwe Titanfall, maar om Empulse. De aankomende shooter van 1047 Games ontvangt tijdens Steam Next Fest op 15 juni een playtest. Dit dient als stresstest voor de aankomende release. Vanaf 24 juni is Empulse namelijk verkrijgbaar via Early Access.
Wil je meedoen aan de playtest? Houd dan de Empulse Steam-pagina goed in de gaten voor meer informatie!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…