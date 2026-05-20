1047 Games' Titanfall-achtige EMPULSE verschijnt op Steam

1047 Games (bekend van Splitgate) heeft de Steam-pagina van EMPULSE vroegtijdig online gezet. Hierdoor krijgen FPS-fans alvast nieuwe informatie in de schoot geworpen.

EMPULSE is een 6v6 'movement shooter', waarin spelers de mogelijkheid krijgen om met gehaaste spoed door de post-utopian straten van Freehold te snellen. Door middel van 'wallrunning' hebben spelers alle vrijheid om zich rond te bewegen, al wordt deze flexibiliteit ingekaderd door de P.A.I.N.T.-bommen die de materie van de omgevingen kunnen beïnvloeden. Uiteraard komt de Titanfall-vergelijking helemaal tot z'n recht wanneer je een grote Mech kan besturen binnen de game. Het is verder nog onduidelijk wanneer 1047 Games van plan is om EMPULSE officieel uit de doeken te doen. Ze hebben een historie om een opkomst te maken tijdens shows, zoals gamescom Opening Night Live en Summer Game Fest. Wellicht kunnen we rond die tijd een trailer met wat uitleg verwachten.

Zit jij te wachten op een nieuw project van 1047 Games? Laat je horen in de comments.