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1047 Games' Titanfall-achtige EMPULSE verschijnt op Steam

Door Bram Noteboom

1047 Games (bekend van Splitgate) heeft de Steam-pagina van EMPULSE vroegtijdig online gezet. Hierdoor krijgen FPS-fans alvast nieuwe informatie in de schoot geworpen.

EMPULSE is een 6v6 'movement shooter', waarin spelers de mogelijkheid krijgen om met gehaaste spoed door de post-utopian straten van Freehold te snellen. Door middel van 'wallrunning' hebben spelers alle vrijheid om zich rond te bewegen, al wordt deze flexibiliteit ingekaderd door de P.A.I.N.T.-bommen die de materie van de omgevingen kunnen beïnvloeden. Uiteraard komt de Titanfall-vergelijking helemaal tot z'n recht wanneer je een grote Mech kan besturen binnen de game. Het is verder nog onduidelijk wanneer 1047 Games van plan is om EMPULSE officieel uit de doeken te doen. Ze hebben een historie om een opkomst te maken tijdens shows, zoals gamescom Opening Night Live en Summer Game Fest. Wellicht kunnen we rond die tijd een trailer met wat uitleg verwachten.

1407 Games EMPULSE

Zit jij te wachten op een nieuw project van 1047 Games? Laat je horen in de comments.

Bron: 1047 Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Empulse
Empulse

Ontwikkelaar

1047 Games

Uitgever

1047 Games

Release

24 juni 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
21 mei 2026 om 09:15

Ohh ziet er tof uit! Beetje Titanfall gameplay en Arc Raiders stijltje erbij.

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Avatar TrueSenT
TrueSenT
Gameliner
20 mei 2026 om 22:40

Hier ben ik erg benieuwd naar!

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