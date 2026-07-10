EMPULSE Early Access Update #2 brengt grote veranderingen

EMPULSE Early Access Update #2 is sinds gisteren live. De nieuwe update brengt een flinke reeks veranderingen met zich mee op basis van feedback vanuit de community.

Ontwikkelaar 1047 Games zet vol in op de doorontwikkeling van hun nieuwe fast-paced shooter EMPULSE. De titel verscheen nog geen maand geleden in Early Access en heeft inmiddels al zijn tweede grote update ontvangen. De ontwikkelaar heeft de feedback vanuit de community ter harte genomen, wat heeft geresulteerd in een groot aantal veelgevraagde verbeteringen, gameplayaanpassingen en features.

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Zo zijn er verschillende balansaanpassingen doorgevoerd, is er een nieuwe grote map toegevoegd en beschikt de game nu over ADS (Aim Down Sights), waardoor spelers gebruik kunnen maken van scopes en iron sights. Daarnaast zijn mechs uitgeschakeld in de ranked-modus, zijn er diverse technische verbeteringen doorgevoerd en is er een snelheidsmeter toegevoegd die via de instellingen kan worden ingeschakeld, waarmee je precies kunt zien hoe snel je door de map beweegt.

Vooral de toevoeging van ADS is een ingrijpende verandering voor de core-gameplayelementen. Omdat al deze wijzigingen enorm veel invloed hebben op de speelervaring, heeft 1047 Games ervoor gekozen om het zekere voor het onzekere te nemen en een aparte experimentele playlist ingericht. Op deze manier kunnen ze de features uitvoerig testen in een gecontroleerde omgeving.

EMPULSE is sinds 24 juni beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.