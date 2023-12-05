Trailer: GTA 6 trailer toont eerste beelden van Vice City

Rockstar Games heeft eerder dan aangekondigd de eerste trailer met beelden van GTA 6 naar buiten gebracht. In dit nieuwe deel keren we terug in het zonovergoten Vice City.

Veel mensen hebben hun wekker of alarm ingesteld staan op 5 december om 15:00 uur, maar dat is niet meer nodig. Rockstar Games heeft namelijk nu al de eerste trailer van GTA 6 uit de doeken gedaan. De reden? De beelden werden vroegtijdig gelekt en dus besloot Rockstar Games het heft in eigen handen te nemen. In een tweet lieten zij weten dat de trailer is gelekt met het verzoek dan maar het echte werk op YouTube te bekijken. Binnen een half uur wist de trailer al ruim twee miljoen likes te vergaren op het videoplatform.

De trailer opent met beelden van het zonnige Vice City, waar we kennismaken met Lucia. Zij zit naar eigen zeggen door een gebrek aan geluk achter de tralies. Rockstar Games laat ons in de trailer gelijk een impressie zien van de stad die gebaseerd is op Miami, Florida. We zien een airboat, beelden van het drukbezochte strand en ook een speedboat die door de haven snelt. De vertoonde beelden passen weer perfect bij het beeld dat we van de Verenigde Staten hebben. Alles is groot, groter, grootst. Feesten in de nachtclub, badderen in een zwembad op het dak van een wolkenkrabber of alligators die even een boodschap komen halen. Het kan niet te gek. In de trailer zien we ook beelden van iets dat lijkt op een soort in-game social media platform. De trailer sluit af met een scene dat sterk doet denken aan Bonnie & Clyde en geeft waarschijnlijk de echte reden aan waarom Lucia achter slot en grendel zit.

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Ons geduld wordt nog wel op de proef gesteld. GTA 6 komt ergens in 2025 te verschijnen.