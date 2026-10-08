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The Triple-i Initiative 2026

Trainwatch arriveert op het station in maart 2027

Door Bram Noteboom
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Allemaal aan boord voor de releasedatum-trailer van Trainwatch! De game maakt een scherpe indruk tijdens The Triple-i Initiative.

In Trainwatch lijkt het leven simpel te verlopen. Het is aan jou als de 'gatekeeper' om het werk een maandje vol te houden. Je moet simpelweg het schema aanhouden, de routine in standhouden en nuchter blijven. Appeltje, eitje, toch? Ja, totdat er vreemde dingen op en buiten het spoor gebeuren, waardoor er een duister randje rondom deze simulatiegame vormt. Het eenvoudige baantje lijkt uit te groeien tot een job waar je nachtmerries van krijgt. Zolang je maar niet vergeet om 21:00 uur je vrouw op te bellen, anders zijn de rapen straks helemaal gaar.

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Trainwatch is beschikbaar vanaf 10 maart 2027 voor de pc.

Bron: The Triple-i Initiative
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5647 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Trainwatch
Trainwatch

Ontwikkelaar

Harvester Games

Uitgever

11 bit studios

Release

10 maart 2027

Platforms

PC
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