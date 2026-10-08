Trainwatch arriveert op het station in maart 2027

Allemaal aan boord voor de releasedatum-trailer van Trainwatch! De game maakt een scherpe indruk tijdens The Triple-i Initiative.

In Trainwatch lijkt het leven simpel te verlopen. Het is aan jou als de 'gatekeeper' om het werk een maandje vol te houden. Je moet simpelweg het schema aanhouden, de routine in standhouden en nuchter blijven. Appeltje, eitje, toch? Ja, totdat er vreemde dingen op en buiten het spoor gebeuren, waardoor er een duister randje rondom deze simulatiegame vormt. Het eenvoudige baantje lijkt uit te groeien tot een job waar je nachtmerries van krijgt. Zolang je maar niet vergeet om 21:00 uur je vrouw op te bellen, anders zijn de rapen straks helemaal gaar.

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Trainwatch is beschikbaar vanaf 10 maart 2027 voor de pc.