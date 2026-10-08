Ubisoft onthult eerste gameplay van MOBA-game March of Giants

Ubisoft presenteert vol trots het overgenomen project van Amazon Games: de MOBA March of Giants. Check hier de gameplay en maak kennis met de wereld via de cinematic trailer!

March of Giants wordt een free-to-play vier-tegen-vier MOBA, waarin je een leger aanstuurt in plaats van een enkele held. Zoals de naam al doet vermoeden, speel je als een duchtige reus en verzamel je honderden soldaten om zo het slagveld te bezetten. Maak gebruik van gevechtsconstructies die vertrouwde paden omvormen in bewegende frontlinies, zodat je de controle behoudt en de vijand tegen de muur drukt. En die eerder genoemde reuzen? Die komen in alle vormen en maten. Denk aan engelen, weerwolven, ondode militairen en nog veel meer. Mocht dit je interesse hebben geprikkeld, check dan vooral het onderstaande beeldmateriaal.

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Zelf March of Giants spelen? Dat kan! Je kan via de Steam-pagina van de game (zie bronvermelding) je aanmelden voor de Pioneer Playtest. Deze loopt tot 18 oktober 2026, dus mocht je graag de MOBA alvast uitproberen, sla je slag!