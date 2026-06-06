Vanaf 23 juni kun je het avontuur aangaan in Deer & Boy
Dat de cosy game Deer & Boy nog deze maand gaat verschijnen was al wel bekend, maar nu is dan ook de exacte releasedatum bekendgemaakt. Vanaf 23 juni 2026 is de volledige game te spelen.
Deer & Boy is een avontuur dat zich vooral richt op het verhalende aspect. Een jongen is van huis weggelopen en komt op zijn vlucht een kwetsbaar hertje tegen. Samen besluiten ze op avontuur te gaan en tijdens deze periode groeien de beide personages. Niet alleen persoonlijk, maar ook naar elkaar. Het bijzondere aan de game is dat er niet in gesproken wordt. Het verhaal wordt op een visuele manier verteld, waardoor iedereen het kan begrijpen. Ongeacht leeftijd of achtergrond. In onderstaande trailer wordt ook bekendgemaakt dat de game op 23 juni van dit jaar verschijnt.
Deer & Boy verschijnt dus op 23 juni 2026 voor pc, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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