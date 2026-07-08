Vier Game Boy-klassiekers nu beschikbaar via Nintendo Classics
Pak de Switch er maar weer bij, Nintendo heeft namelijk vier Game Boy-klassiekers toegevoegd aan de Nintendo Switch Online - Nintendo Classics-bibliotheek. Het gaat hierbij om drie Game Boy-games en één Game Boy Advance-game.
De Nintendo Classics-bibliotheek wordt maar groter en groter. Voor de maand juli 2026 heeft Nintendo de Game Boy-line-up uitgebreid met drie titels. Deze games zijn speelbaar met een standaard Nintendo Switch Online-abonnement. Daarnaast is ook één Game Boy Advance-game toegevoegd. Die is echter alleen speelbaar wanneer je beschikt over een Nintendo Switch Online + Expansion Pack.
Het gaat hierbij om de volgende games:
- Game Boy - Fortified Zone - 1991
- Game Boy - Wario Land: Super Mario Land 3 - 1994
- Game Boy - The Sword of Hope II - 1992
- Game Boy Advance - Dr. Mario & Puzzle League - 2005
Zit er voor jou een absolute must-play tussen deze nieuwe Nintendo Classics-games? Laat het weten in de reacties!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Eindelijk de aller eerste Wario Land👌🏼👌🏼
Mijn lidmaatschap loopt ten einde van Nintendo online + uitbreiding pakket. Het is absoluut niet duur voor een heel jaar, maar ik vind er zo weinig content op uitkomen, vooral voor de Nintendo64 en GameCube, dat ik het niet meer de moeite waard vind. Jammer, ik zou best wat meer willen betalen voor meer content.
Heb laatst voor de dk challenges een gameboy games moeten doen. Maar dat kan eigenlijk niet meer