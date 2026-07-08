Vier Game Boy-klassiekers nu beschikbaar via Nintendo Classics

Pak de Switch er maar weer bij, Nintendo heeft namelijk vier Game Boy-klassiekers toegevoegd aan de Nintendo Switch Online - Nintendo Classics-bibliotheek. Het gaat hierbij om drie Game Boy-games en één Game Boy Advance-game.

De Nintendo Classics-bibliotheek wordt maar groter en groter. Voor de maand juli 2026 heeft Nintendo de Game Boy-line-up uitgebreid met drie titels. Deze games zijn speelbaar met een standaard Nintendo Switch Online-abonnement. Daarnaast is ook één Game Boy Advance-game toegevoegd. Die is echter alleen speelbaar wanneer je beschikt over een Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Het gaat hierbij om de volgende games:



Game Boy - Fortified Zone - 1991

Game Boy - Wario Land: Super Mario Land 3 - 1994

Game Boy - The Sword of Hope II - 1992

Game Boy Advance - Dr. Mario & Puzzle League - 2005

Zit er voor jou een absolute must-play tussen deze nieuwe Nintendo Classics-games? Laat het weten in de reacties!