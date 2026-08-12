Vreten tot je een ons weegt in action-platformer Gobble

Sommige mensen kunnen blijven vreten zonder aan te komen. Ik niet en dat is dan ook de reden dat ik zo jaloers ben op hoofdrolspeler Rute in Gobble, een action-platformer waarin we hakken, springen en vreten.

In Gobble dienen we ons dorp van monsters te redden. Dat doen we met een demonische zeis waarmee we de monsters in heerlijke aperitiefjes kunnen veranderen. En zien we iets lekkers, dan smullen we dat natuurlijk lekker op. Gobble's verhaal lijkt zich voornamelijk te vertellen middels cartoons, en hoewel voor mij momenteel onleesbaar, ziet de opzet er bijzonder kleurrijk uit.

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Gobble verschijnt op 26 september 2026 voor consoles en pc, maar kent op dat moment naar alle waarschijnlijkheid geen Engelstalige teksten. Een Engelstalige variant is echter in de maak. Deze staat gepland voor een release in 2027 voor PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en pc.