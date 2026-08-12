Vreten tot je een ons weegt in action-platformer Gobble
Sommige mensen kunnen blijven vreten zonder aan te komen. Ik niet en dat is dan ook de reden dat ik zo jaloers ben op hoofdrolspeler Rute in Gobble, een action-platformer waarin we hakken, springen en vreten.
In Gobble dienen we ons dorp van monsters te redden. Dat doen we met een demonische zeis waarmee we de monsters in heerlijke aperitiefjes kunnen veranderen. En zien we iets lekkers, dan smullen we dat natuurlijk lekker op. Gobble's verhaal lijkt zich voornamelijk te vertellen middels cartoons, en hoewel voor mij momenteel onleesbaar, ziet de opzet er bijzonder kleurrijk uit.
Gobble verschijnt op 26 september 2026 voor consoles en pc, maar kent op dat moment naar alle waarschijnlijkheid geen Engelstalige teksten. Een Engelstalige variant is echter in de maak. Deze staat gepland voor een release in 2027 voor PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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@Rudy
Er staat in die comic book achtige momenten toch echt dat de Engelse tekst beschikbaar is bij het complete product.
Finished product.
Dit betekend dan alsnog dat de Engelse versie echt later komt?
Niet dat dat erg is hoor want dit is wel een leuke om op de S2 te spelen en die heb ik toch nog geen dus kan wel even wachten.
Maar dit viel me op.
De grafische stijl ziet er heel schattig uit!
Maar de movement/gameplay lijkt nogal stroef, ziet eruit alsof het niet echt lekker zal spelen.