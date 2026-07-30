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Warhammer 40,000: Dawn of War IV toont Necrons in nieuwe gameplaytrailer

Door Jolien Mauritsz
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De Necrons laten zich zien in een nieuwe gameplaytrailer van Warhammer 40,000: Dawn of War IV. De factie werd eerder al geteased in de cinematische trailer, maar nu krijgen spelers een duidelijker beeld van wat deze oude oorlogsmachines op het slagveld kunnen aanrichten.

En dat ziet er niet bepaald gezellig uit. De Necrons zijn gebouwd voor belegeringen en combineren taaie eenheden met nauwkeurige, dodelijke aanvallen. Waar Space Marines en Orks vooral vertrouwen op brute kracht, lijken de Necrons vooral uit te blinken in controle, uithoudingsvermogen en het langzaam uit elkaar trekken van je verdediging. In de trailer zijn onder meer enorme eenheden te zien die onzichtbaar kunnen worden en zelfs door verdedigingsmuren heen kunnen faseren. Ondertussen zorgen kleinere eenheden zoals scarabs en spiders voor verkenning, afleiding en hinderlijke voorzetten voor grotere aanvallen. Kortom: eerst denk je dat het wel meevalt, daarna blijkt je basis ineens van binnenuit uit elkaar te vallen.

De factie wordt nog gevaarlijker door reanimatie. Met Reanimators kunnen gevallen troepen terugkeren in het gevecht, waardoor de Necrons lastig definitief uit te schakelen zijn. Ook worden commandanten als Chronomancer Thothmek en Ahmnok, de voormalige heerser van Kronus, genoemd als belangrijke leiders die hun troepen op verschillende manieren kunnen versterken. Daarbovenop beschikken de Necrons over krachten die ver boven gewone stervelingen uitstijgen. Zo kunnen ze hun dominantie op het slagveld gebruiken om zelfs gevangen goden op te roepen. Subtiel is anders, maar hé, dit is Warhammer 40,000.

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Warhammer 40,000: Dawn of War IV verschijnt 17 september op pc. Lees hier Patatricks Warhammer 40,000: Dawn of War IV preview.

Bron: Gaming Bolt
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 96 reviews 1465 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Packshot Warhammer 40,000: Dawn of War
Warhammer 40,000: Dawn of War

Ontwikkelaar

Relic Entertainment

Uitgever

THQ Nordic

Release

24 september 2004

Platforms

PC
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