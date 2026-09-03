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gamescom 2026

Zet je brein aan het werk in puzzelgame Uncanyon

Door Bram Noteboom
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Annapurna Interactive en Graceful Decay (Maquette) zetten de State of Play in vuur en vlam met de kersverse puzzelgame, genaamd Uncanyon. Check hier de eerste gameplaytrailer van deze listige titel.

Uncanyon voert je mee naar een vergeten wereld, verborgen tussen niet-parallelle werkelijkheden. Alles draait in deze realiteit maar om één ding: puzzels. Oftewel de mensen die erg graag een puzzelboekje invullen of aan de gang gaan met uitgebreide vraagstukken, kunnen in deze game wellicht hun ei kwijt. Graceful Decay belooft ruïnes bomvol met puzzels en geheimen, terwijl het mysterieuze narratief ook een rol van betekenis dient in te vullen. Met vijf biodiverse, semi-open regio's hoopt de ontwikkelaar in ieder geval spelers langdurig bezig te houden met de nodige brain training. Los jij ook graag hersenkrakers op? Check dan vooral de onderstaande trailer en laat je frontale cortex prikkelen.

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Uncanyon is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: State of Play
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5413 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Uncanyon

Ontwikkelaar

Graceful Decay

Uitgever

Annapurna Interactive

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Roden603
Roden603
lvl4 Reply Goblin
4 uur geleden

Leuk stijltje! Deze hou ik in de gaten!

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