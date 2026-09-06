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gamescom 2026

8BitDo lanceert Xbox Cozy-lijn met toetsenbord, muis en controller

Door Rudy Wijnberg
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Zoek je wat nieuwe hardware om je gamingsetup wat jus te geven? Check dan even de Xbox Cozy-lijn van 8BitDo. De retro-geïnspireerde line-up maakt je gamingsetup compleet met een cozy toetsenbord, muis en controller.

Tijdens gamescom wipten wij al even aan bij 8BitDo voor een kort praatje. De leverancier van randapparatuur heeft immers een brede line-up, maar lijkt vooralsnog geen tekenen te vertonen dat het stopt met het produceren van nieuwe producten. Zo zien we maar weer aan de Xbox Cozy Collection, een retrovariant van bestaande producten, maar dan voorzien van rustige kleuren, vrolijke beestjes en vertrouwde tech.

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De 8BitDo Xbox Cozy Collection kent een drietal producten. Het mechanische 'Forest Wonder'-toetsenbord is hierbij de echte eyecatcher. Dit toetsenbord is voorzien van Green Tactile-switches (clicky), een hot-swappable PCB en natuurlijk de nodige aansluitmethodes.

8BitDo Forest Wonder toetsenbord8BitDo

Vlak de 'Forest Wonder'-muis echter niet uit. Deze muis is officieel gelicenseerd door Xbox en kent drie methodes om te verbinden, een charging dock en zes DPI-standen.

Forest Wonder 8BitDo Muis8BitDo

Last but not least kunnen we ook aan de slag met de 'Mossy Lagoon'-controller. Ook deze controller kent een officiële Xbox-licentie, maar is tegelijkertijd voorzien van typische 8BitDo-foefjes. Zo kunnen we de druk van de sticks aanpassen en is de controller voorzien van Hall Effect Impact Triggers, twee backbuttons en twee additionele bumpers.

8BitDo Mossy Lagoon Controller8BitDo

“En wat moet die grap kosten?”, hoor ik je al vragen. Nou, dat valt eigenlijk best mee. Het Forest Wonder-toetsenbord kent een adviesprijs van $119,99 (zo'n €99,99), de Forest Wonder-muis kent een adviesprijs van $59,99 (zo'n €50,99) en de Mossy Lagoon-controller kent een adviesprijs van $99,99 (zo'n €84,99). Uiteraard allemaal zonder verzendkosten; die moet je er dus nog even bij rekenen. Interesse? Check de link in de bron!

Bron: 8BitDo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2529 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Bananenboer
Bananenboer
lvl4 Reply Goblin
2 uur geleden

Vind vooral de prijzen nog al prijzig 😅, advies prijs van 85euro voor de controller. Dan preorder ik wel de gears of war controller, maarja die is dan weer niet zo Cozy 🥹

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Avatar NightOwl
NightOwl
lvl4 Reply Goblin
3 uur geleden

8bitNo thanks. Een goede tobo en muis zijn hun geld meer dan waard maar ik heb al die poespas nooit begrepen. Doe mij maar een clean uiterlijk

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