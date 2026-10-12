Abxylute P5 lijkt een bonafide DualSense Edge killer te worden
Zeg wat je wil over de DualSense controller, maar één ding staat buiten kijf: het is een wonderbaarlijk stukje elektronica. Adaptive triggers, een touchpad, de ingebouwde speaker, het zijn allemaal redenen om er Sony voor te complimenteren. Het enige wat er minder florissant aan is, zijn de sticks. Dat men nog steeds vasthoudt aan potentiometertjes is best teleurstellend en als je ook maar iets van Hall Effect sticks wil hebben, moet je aan de peperdure DualSense Edge. Tot nu dan, want Abxylute voert de PlayStation 5 compatible P5 controller standaard hiermee uit, zonder hier direct twee barkie voor te vragen.
Als je er van een afstandje naar kijkt, zou je niet eens doorhebben dat het geen originele PlayStation 5 DualSense controller is. Abxylute weet met de P5 Sony's controller bijzonder goed te dupliceren, waarbij het vrijwel elke onderscheidende DualSense feature aan boord heeft. Maar wat de DualSense dus niet heeft - en de P5 wel - zijn Hall Effect sticks én twee programmeerbare back buttons.
Abxylute
Wat misschien nog wel het mooiste van alles is: het kost je geen godsvermogen om de P5 in huis te halen. Op het moment van schrijven valt de Abxylute P5 tijdelijk te pre-orderen voor €74,95. Dat is exact wat PlayStation in rekening brengt voor de DualSense, maar dan zonder de upgrades. You had my curiosity but now you have my attention, Abxylute. Vanaf 16 oktober vervalt de Early Bird pre-order prijs, waarna de aanschafprijs stijgt naar €88,95, wat nog steeds erg redelijk is.
Lijkt dit je wat? Volg dan de link in de bronvermelding en plaats die pre-order. Volgens Abxylute wordt de P5 eind deze maand verstuurd.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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Klinkt tof, benieuwd naar de reviews. Ik heb zelf de DualSense Edge sinds een jaartje en ben er erg blij mee! Je kan de travel instellen van L2 en R2 en uiteraard de 2 extra knoppen op de achterkant. Hiermee hou ik mijn duimen op de sticks (bol ipv kuiltjes) en kan ik met mijn ringvingers herladen en sliden. Werkt perfect! Verder is het algehele kwaliteit gevoel aanzienlijk beter dan de originele DualSense. Hoop geld, (gekocht met Black Friday voor 179,-) maar als je vaak of regelmatig gamed wat mij betreft een must! Hopelijk komt deze replica hierbij in de buurt.
Ik heb nooit echt interesse gehad in die pro controllers omdat ik ze vooral heel duur vind, maar deze is toch wel heel gunstig geprijsd. Dat lijkt mij het proberen waard.
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