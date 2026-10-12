Abxylute P5 lijkt een bonafide DualSense Edge killer te worden

Zeg wat je wil over de DualSense controller, maar één ding staat buiten kijf: het is een wonderbaarlijk stukje elektronica. Adaptive triggers, een touchpad, de ingebouwde speaker, het zijn allemaal redenen om er Sony voor te complimenteren. Het enige wat er minder florissant aan is, zijn de sticks. Dat men nog steeds vasthoudt aan potentiometertjes is best teleurstellend en als je ook maar iets van Hall Effect sticks wil hebben, moet je aan de peperdure DualSense Edge. Tot nu dan, want Abxylute voert de PlayStation 5 compatible P5 controller standaard hiermee uit, zonder hier direct twee barkie voor te vragen.

Als je er van een afstandje naar kijkt, zou je niet eens doorhebben dat het geen originele PlayStation 5 DualSense controller is. Abxylute weet met de P5 Sony's controller bijzonder goed te dupliceren, waarbij het vrijwel elke onderscheidende DualSense feature aan boord heeft. Maar wat de DualSense dus niet heeft - en de P5 wel - zijn Hall Effect sticks én twee programmeerbare back buttons.

Abxylute

Wat misschien nog wel het mooiste van alles is: het kost je geen godsvermogen om de P5 in huis te halen. Op het moment van schrijven valt de Abxylute P5 tijdelijk te pre-orderen voor €74,95. Dat is exact wat PlayStation in rekening brengt voor de DualSense, maar dan zonder de upgrades. You had my curiosity but now you have my attention, Abxylute. Vanaf 16 oktober vervalt de Early Bird pre-order prijs, waarna de aanschafprijs stijgt naar €88,95, wat nog steeds erg redelijk is.

Lijkt dit je wat? Volg dan de link in de bronvermelding en plaats die pre-order. Volgens Abxylute wordt de P5 eind deze maand verstuurd.