Actievolle, duistere sfeer in de soulslike Daba: Land of Water Scar
Het is drie jaar geleden dat Daba: Land of Water Scar werd aangekondigd. Een releasedatum of -venster is er nog niet, maar tijdens de State of Play kregen we wel nieuwe beelden te zien.
De game is onderdeel van PlayStastions China Hero Project, een initiatief dat Chinese ontwikkelaars helpt games te creëren voor een wereldwijd publiek. Het is daarom niet gek dat Daba: Land of Water Scar een PlayStation-exclusive wordt. De nieuwe trailer toont sfeervolle beelden, geïnspireerd door folklore en mythen, met daarbovenop brute soulslike gameplay. Je speelt als een man van klei die nooit tot leven mocht worden gebracht en nu door verlaten woestijnen en ruïnes dwaalt. Hoewel de game jaren geleden is aangekondigd, lijkt het er voorlopig nog op dat we moeten wachten tot we het land van Water Scar in kunnen duiken. Het China Hero Project ziet er in ieder geval geslaagd uit, want de game oogt veelbelovend.
Op een releasedatum moeten we nog wachten, maar het is zeker een game om in de gaten te houden.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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