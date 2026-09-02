Aggro Crab pakt uitgeversrechten actie-platformer Rebounder op
Aggro Crab, bekend van PEAK, Another Crab's Treasure en Going Under, gaat de samenwerking aan met de indie-dev ThirtyTree. Check hier de nieuwe trailer van Rebounder!
Rebounder is een precisieplatformer, waarin jouw moves perfect moeten zijn, anders leg je het loodje. ThirtyTree noemt het een met de hand gemaakte 'tough-but-fair' reeks aan uitdagingen die zich afspeelt in een surrealistische stripwereld van inkt, papier en drukwerk. Het gaat allemaal om de gameplay-loop die je dient te overmeesteren. Het is niet alleen maar simpel een sprongetje hier en een sprintje daar; je moet je omgeving goed inzetten. Verwacht dan ook de nodige trickshots, afkaatsingen en wall slides om de levels door te komen. En verwacht in de 500+ schermen die je treft ook de nodige vijanden en valstrikken die niet zitten te wachten op jouw grolletjes. Lijkt Rebounder je wat? Check dan vooral de onderstaande gameplaytrailer voor een beter beeld.
Rebounder komt in 2027 te verschijnen voor de pc. Over een console-versie is momenteel niks bekend.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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