Akira keert even in 4K terug naar Nederlandse IMAX-bioscopen
Heb je niets te doen komende week? Vlieg dan naar de lokale bioscoop die is voorzien van IMAX. Akira is namelijk vanaf 10 september te bewonderen in 4K, met dik geluid in de bioscoopzaal! Claim je kaartje echter snel, want het lijkt erop dat Akira slechts tot 16 september te zien is!
Akira, de klassieker uit 1988 die het Cyberpunk-genre helemaal op de kaart zette, is vanaf 10 september te bewonderen in de Nederlandse bioscoop. Deze zogeheten 're-issue' is voorzien van een flinke oppoetsbeurt, waardoor de beelden nu in 4K op het scherm getoverd worden. In de iconische anime zien we hoe in 1988 de Derde Wereldoorlog uitbreekt, een gebeurtenis die resulteert in de verwoesting van Tokio. In de verre toekomst van 2019 zien we een nieuw Tokio ontstaan. Neo-Tokio is echter allesbehalve een leuke stad. Criminaliteit en corruptie zijn namelijk doodnormaal geworden. Iets wat hoofdrolspeler Kaneda aan den lijve ondervindt nadat zijn beste vriend en bendegenoot Tetsuo gevangengenomen wordt.
De re-issue van Akira gaat op 10 september 2026 in première bij Nederlandse bioscopen die zijn voorzien van IMAX. Wees er snel bij, want op 16 september is de laatste voorstelling te zien! Bekijk de bron voor een overzicht van locaties en draaitijden in jouw buurt.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Vond het als twaalfjarige vooral een heel verwarrende en beetje enge film. Maar dat zal vooral aan m'n leeftijd gelegen hebben. De stijl en de animatiekwaliteit blijft tijdloos.
De kaartjes zijn al besteld! Ik heb al zo vaak over deze film gepraat tegen m'n neefje en nu dit kwam stuurde hij me gelijk een bericht of we samen konden gaan. Zin in!
Ik had deze week toevallig al een kaartje gereserveerd. Die is wel 4K, maar geen IMAX, maar het leek me wel tof om die eens op het grote scherm te zien.
Jezus al weer een kleine 40 jaar geleden dat ik het gezien heb.