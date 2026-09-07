Amazon stopt met Spider-Noir, Nicolas Cage heeft er vrede mee
Amazon's Prime Video heeft het tweede seizoen van Spider-Noir gecanceld. De serie waarin Nicolas Cage de rol van Ben Reilly vervult, wist vliegend van start te gaan, maar leverde al snel in op actieve kijkers.
Volgens berichtgeving van Deadline is een tweede seizoen van Prime Video's Spider-Noir officieel van de baan. De productie heeft flink wat geld opgeslokt en met het afhaken van kijkers voelt Amazon zich niet prettig bij het voortzetten van de serie.
The legend himself, Nicolas Cage, heeft in een statement aan Deadline laten weten dat de acteur absoluut niet rouwt om het stopzetten van de serie. Zo zegt Cage:
“For me, one season is perfect, having said what I wanted to say with this dangerous, innovative, pop-art Spider-Man. Onwards, upwards, inwards.”
Hebben jullie Spider-Noir al gekeken? Laat in de comments weten wat je ervan vindt!
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Ik heb nog niet gekeken, alhoewel ik het nog wel van plan ben. Ik hoor best wat gemengde reacties maar de sfeer spreekt me wel aan.
Jammer maar begrijp het wel. Het was mooi geschoten maar niet echt een top serie of iets.
Ik vond het een zeer vermakelijke serie. Het verhaal is inderdaad wel gewoon verteld en wat dat betreft prima afgesloten. Ik heb het overigens in zwart-wit gekeken, gezien dat een keuze was.
Erg fris omdat het eens wat anders is dan de Spider-Man die je kent. Spider-Noir is in de comics, zo blijkt, al veel langer een ding, maar dat was mij vrij onbekend. Alleen de naam kende ik.
Ik moet m nog kijken dus geen idee of het echt benodigd is om een 2e seizoen te maken. Niet alles heeft een 2e of 3e seizoen nodig perse maar na het kijken ben ik wel benieuwd wat ik er dan over denk.
Stoppen op je hoogtepunt! In lijn met series als Seinfeld en The IT-Crowd. Niemand zit te wachten op een nieuwe Lost!
Ahh, ik vind dit toch wel jammer. Vond het eerste seizoen zeer vermakelijk.
Ik heb deze serie 2 afleveringen gekeken, maar ik zag er weinig Marvel in, weinig Spider-Man. Ik kon er niet inkomen; met of zonder kleur.
Ik denk dat dit iets té ver af staat van wat men gewend is te zien bij/van Marvel. Blijkbaar zagen meerdere dat in om dezelfde redenen of andere.
Amazon en Netflix heer en meester in het cancelen van series