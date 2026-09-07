Amazon stopt met Spider-Noir, Nicolas Cage heeft er vrede mee

Amazon's Prime Video heeft het tweede seizoen van Spider-Noir gecanceld. De serie waarin Nicolas Cage de rol van Ben Reilly vervult, wist vliegend van start te gaan, maar leverde al snel in op actieve kijkers.

Volgens berichtgeving van Deadline is een tweede seizoen van Prime Video's Spider-Noir officieel van de baan. De productie heeft flink wat geld opgeslokt en met het afhaken van kijkers voelt Amazon zich niet prettig bij het voortzetten van de serie.

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The legend himself, Nicolas Cage, heeft in een statement aan Deadline laten weten dat de acteur absoluut niet rouwt om het stopzetten van de serie. Zo zegt Cage:

“For me, one season is perfect, having said what I wanted to say with this dangerous, innovative, pop-art Spider-Man. Onwards, upwards, inwards.”

Hebben jullie Spider-Noir al gekeken? Laat in de comments weten wat je ervan vindt!