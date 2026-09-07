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gamescom 2026

Amazon stopt met Spider-Noir, Nicolas Cage heeft er vrede mee

Door Rudy Wijnberg
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Amazon's Prime Video heeft het tweede seizoen van Spider-Noir gecanceld. De serie waarin Nicolas Cage de rol van Ben Reilly vervult, wist vliegend van start te gaan, maar leverde al snel in op actieve kijkers.

Volgens berichtgeving van Deadline is een tweede seizoen van Prime Video's Spider-Noir officieel van de baan. De productie heeft flink wat geld opgeslokt en met het afhaken van kijkers voelt Amazon zich niet prettig bij het voortzetten van de serie.

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The legend himself, Nicolas Cage, heeft in een statement aan Deadline laten weten dat de acteur absoluut niet rouwt om het stopzetten van de serie. Zo zegt Cage:

“For me, one season is perfect, having said what I wanted to say with this dangerous, innovative, pop-art Spider-Man. Onwards, upwards, inwards.”

Hebben jullie Spider-Noir al gekeken? Laat in de comments weten wat je ervan vindt!

Bron: Deadline
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2535 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Ik heb nog niet gekeken, alhoewel ik het nog wel van plan ben. Ik hoor best wat gemengde reacties maar de sfeer spreekt me wel aan.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden

Jammer maar begrijp het wel. Het was mooi geschoten maar niet echt een top serie of iets.

0
Avatar Paasei
Paasei
lvl6 Combo Juggler
4 uur geleden

Ik vond het een zeer vermakelijke serie. Het verhaal is inderdaad wel gewoon verteld en wat dat betreft prima afgesloten. Ik heb het overigens in zwart-wit gekeken, gezien dat een keuze was.

Erg fris omdat het eens wat anders is dan de Spider-Man die je kent. Spider-Noir is in de comics, zo blijkt, al veel langer een ding, maar dat was mij vrij onbekend. Alleen de naam kende ik.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Ik moet m nog kijken dus geen idee of het echt benodigd is om een 2e seizoen te maken. Niet alles heeft een 2e of 3e seizoen nodig perse maar na het kijken ben ik wel benieuwd wat ik er dan over denk.

1
Avatar ComboC
ComboC
lvl2 Journey Awaits!
4 uur geleden

Stoppen op je hoogtepunt! In lijn met series als Seinfeld en The IT-Crowd. Niemand zit te wachten op een nieuwe Lost!

2
Avatar Gusanito
Gusanito
lvl6 Combo Juggler
5 uur geleden

Ahh, ik vind dit toch wel jammer. Vond het eerste seizoen zeer vermakelijk.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl15 Community Veteraan
5 uur geleden

Ik heb deze serie 2 afleveringen gekeken, maar ik zag er weinig Marvel in, weinig Spider-Man. Ik kon er niet inkomen; met of zonder kleur.
Ik denk dat dit iets té ver af staat van wat men gewend is te zien bij/van Marvel. Blijkbaar zagen meerdere dat in om dezelfde redenen of andere.

0
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
5 uur geleden

Amazon en Netflix heer en meester in het cancelen van series

0
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