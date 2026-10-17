Analogue brengt SNES en SEGA terug met 2 retroconsoles

Na de lancering van de Super Nt en Mega Sg in 2018 en 2019, is Analogue, fabrikant van retroconsoles, klaar voor de volgende generatie. De hardware leverancier onthult namelijk de pre-orders voor de Super Nt+ en Mega Sg+, twee consoles die in staat zijn om cartridges van de Super Nintendo/Famicom en diverse SEGA-consoles af te spelen.

De Super Nt+ en Mega Nt+ zijn vanaf 19 oktober te pre-orderen via de website in de bron. De consoles ondersteunen draadloze controllers via bluetooth- en 2.4GHz-verbindingen. De grote verbetering in de +-versies stamt uit een door Analogue ontwikkelde FPGA, een herprogameerbare chip ingericht op het draaien van de desbetreffende cartridges. Hierdoor ontstaat volgens het marketingpraatje geen lag, maar kunnen we de retrogames wel draaien op een native 1080p.

De Super Nt+ is in staat om cartridges van zowel de Super Nintendo als Super Famicom af te spelen. De Mega Nt+ covert een flink aantal meer consoles. Zo accepteert deze games voor de SEGA Genesis, Mega Drive, Master System, Game Gear, Mycard Adapter, en Mark III. Goedkoop zijn de consoles echter niet. De Super Nt+ kent namelijk een pre-orderprijs van $219,99, oftewel €195,00.

Mocht je deze consoles helemaal zien zitten, check dan snel de pre-orderlink in de bron. De pre-orders starten op 19 oktober, maar de consoles worden pas in december van 2026 geleverd.