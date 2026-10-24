Arkane Lyon heeft tot 13 november 2026 om een koper te vinden

Arkane Lyon, die momenteel werkt aan Marvel's Blade, heeft tot 13 november 2026 om een koper te vinden en zo te voorkomen dat de deuren worden gesloten. Dit laat het Franse nieuwsplatform Le Monde weten via een publicatie.

Arkane Lyon is onderdeel van de studio's onder de voormalige hoede van Microsoft die na de grote 'XBOX Reset' worden losgekoppeld. Double Fine Studios, Compulsion Games en Undead Labs wisten of hun eigen onafhankelijkheid terug te kopen of een nieuwe uitgever te vinden. Ninja Theory en Arkane Lyon hebben het momenteel moeilijker. Beide partijen zoeken nog naar een nieuwe partner en Arkane Lyon heeft tot 13 november 2026 om een nieuwe koper te vinden. Er staan 217 banen op het spel en Marvel's Blade is bijna klaar met de productie; oftewel de finishlijn is in zicht voor de actiegame.

Het klinkt als zwaar nieuws, maar gelukkig kunnen we rekenen op een positief perspectief vanuit journalist Jason Bloomberg. Hij geeft aan dat er meerdere paden zijn die leiden naar het voortbestaan van Arkane Lyon en de release van Marvel's Blade. Hij zegt dat hij 'verrast zou worden' als Arkane niet ongeschonden uit de onderhandelingen weet te komen. Dit komt niet alleen omdat de studio an sich gezond is, maar ook omdat Franse wetgeving ervoor zorgt dat het sluiten van een studio een dure onderneming wordt; iets wat Microsoft het liefste wil voorkomen aangezien men juist Arkane sluit om zo op de centen te letten.

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Hopelijk komt alles goed voor Arkane Lyon.