RV There Yet? arriveert op PS5 en Nintendo Switch 2

In een video-update van ontwikkelaar Nuggets Entertainment wordt de PS5- en Switch 2-release van RV There Yet? onthuld. Daarnaast gaat de knotsgekke co-opgame nog diverse features ontvangen.

Om maar met de camperdeur in huis te vallen: RV There Yet? is beschikbaar vanaf 29 oktober 2026 voor de PlayStation 5 en Nintendo Switch 2. De casual indiegame is al te spelen op de pc en XBOX-consoles. Dus logischerwijs kunnen spelers vanaf 29 oktober ook meteen gebruikmaken van volledige cross-play functionaliteiten tussen alle beschikbare platformen. Verder laat Nuggets Entertainment weten dat er nieuwe merch onderweg is en kunnen ze rekenen op een betrokken community in de comments. Veel spelers geven aan dat ze bereid zijn te lappen voor nieuwe content, zoals maps, maar Nuggets Entertainment heeft zelf nog niks uitgesproken over nieuwe additionele content voor RV There Yet?

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RV There Yet? is nu beschikbaar voor de pc en XBOX-consoles.