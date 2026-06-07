Beast of Reincarnation toont opnieuw zijn kop in trailer
Tijdens de PC Gaming Show 2026 werden we verrast met nieuwe beelden van Beast of Reincarnation. De nieuwe game van Pokémon-ontwikkelaar Game Freak verschijnt in augustus.
In Beast of Reincarnation reizen we af naar een post apocalyptisch Japan. Het jaar is 4026, onze aarde wordt geteisterd door de Blight-vloek en het lot van de wereld ligt in de handen van hoofdpersonage Emma en de trouwe viervoeter Koo. In tegenstelling tot Pokémon kent de hoofdrolspeelster van Beast of Reincarnation wel een stem. De stem van Emma wordt namelijk ingesproken door Yui Ishikawa, bekend als de stem van onder andere Attack on Titan's Mikasa Ackerman. De actrice wordt bijgestaan door Akio Otsuka, de Japanse stem van onder andere Metal Gear Solid's Snake.
De releasedatum van Beast of Reincarnation staat vast op 4 augustus 2026. De game is dan speelbaar op de Xbox Series-consoles, PlayStation 5 en pc. Ook kun je vanaf de releasedag met de actie-RPG aan de slag via Xbox Game Pass Ultimate.
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