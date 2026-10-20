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Beleef grote of kleine avonturen in Littlelands

Door Hannah Herzberg
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Sommige dagen wil je op avontuur, terwijl je de volgende dag liever wilt relaxen. In Littlelands kan het allebei. Waar kies jij voor?

Littlelands is een aankomende cozy game die wordt uitgegeven door Apogee. Ga op avontuur, verken de wereld en vecht tegen ‘goblinetes’. Wil je het rustiger aan doen? Kweek dan bessen, ga vissen of kijk naar de zonsondergang. In Littlelands kan het allemaal. Natuurlijk kun je ook de dorpsbewoners ontmoeten. Hen leren kennen wordt beloond: als ze je aardig vinden, leren ze je nieuwe vaardigheden of geven ze je aanwijzingen die het avonturieren een stuk makkelijker maken. Benieuwd? De demo is nu te spelen via Steam.

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Littlelands verschijnt op 16 november in Early Access op Steam.

Bron: Apogee Entertainment
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 14 reviews 139 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot Littlelands
Littlelands

Ontwikkelaar

Rafael Martín, Kyle Creamer

Uitgever

Apogee Entertainment

Release

16 november 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl4 Reply Goblin
3 uur geleden bewerkt

Wie gaat dit nu spelen denk ik dan haha :P , zoveelste Animal Crossing achtige kloon , zelfde opzet ongeveer met wat extras hier en daar.
Tja je moet van houden.

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