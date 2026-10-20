Beleef grote of kleine avonturen in Littlelands

Sommige dagen wil je op avontuur, terwijl je de volgende dag liever wilt relaxen. In Littlelands kan het allebei. Waar kies jij voor?

Littlelands is een aankomende cozy game die wordt uitgegeven door Apogee. Ga op avontuur, verken de wereld en vecht tegen ‘goblinetes’. Wil je het rustiger aan doen? Kweek dan bessen, ga vissen of kijk naar de zonsondergang. In Littlelands kan het allemaal. Natuurlijk kun je ook de dorpsbewoners ontmoeten. Hen leren kennen wordt beloond: als ze je aardig vinden, leren ze je nieuwe vaardigheden of geven ze je aanwijzingen die het avonturieren een stuk makkelijker maken. Benieuwd? De demo is nu te spelen via Steam.

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Littlelands verschijnt op 16 november in Early Access op Steam.