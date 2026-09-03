Beleef Until Dawn 2 in januari 2027 voor de PS5
Until Dawn 2 maakt een spookachtige opkomst tijdens de State of Play. De releasedatum van de filmische horrorgame is bekendgemaakt tijdens het PlayStation-evenement.
Jouw acties hebben consequenties. Iedereen die bekend is met de eerste Until Dawn-game is zich hier pijnlijk van bewust, maar Sony denkt 'laat ik er nog eventjes op hameren' in de nieuwste gameplaytrailer van het vervolg. De 'Choice & Consequence Pre-Order Trailer' toont namelijk wat er gebeurt als je niet helemaal eerlijk bent en keuzes maakt die je blijven achtervolgen. Het is daarom erg belangrijk dat je weet waar je aan begint. Elke keuze die je maakt kan het verhaal radicaal veranderen, aldus Sony. Het onderstaande beeldmateriaal geeft alvast enkele voorbeelden vrij. En naast de verse gameplay, krijgen we ook te horen wanneer de gehele game te spelen valt.
Until Dawn 2 is beschikbaar vanaf 28 januari 2027 voor de PlayStation 5.
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Sony verrast met PS5-exclusieve Until Dawn 2
De State of Play van juni 2026 had natuurlijk een paar verrassingen in petto. Een van deze surprises draagt de naam Until Dawn 2!19 reacties
Net een stukje van deel 1 gespeeld, die heb ik wel klaar tegen de tijd dat deze komt....
Ziet er tof uit.