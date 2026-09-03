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Beleef Until Dawn 2 in januari 2027 voor de PS5

Door Bram Noteboom
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Until Dawn 2 maakt een spookachtige opkomst tijdens de State of Play. De releasedatum van de filmische horrorgame is bekendgemaakt tijdens het PlayStation-evenement.

Jouw acties hebben consequenties. Iedereen die bekend is met de eerste Until Dawn-game is zich hier pijnlijk van bewust, maar Sony denkt 'laat ik er nog eventjes op hameren' in de nieuwste gameplaytrailer van het vervolg. De 'Choice & Consequence Pre-Order Trailer' toont namelijk wat er gebeurt als je niet helemaal eerlijk bent en keuzes maakt die je blijven achtervolgen. Het is daarom erg belangrijk dat je weet waar je aan begint. Elke keuze die je maakt kan het verhaal radicaal veranderen, aldus Sony. Het onderstaande beeldmateriaal geeft alvast enkele voorbeelden vrij. En naast de verse gameplay, krijgen we ook te horen wanneer de gehele game te spelen valt.

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Until Dawn 2 is beschikbaar vanaf 28 januari 2027 voor de PlayStation 5.

Bron: State of Play
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5409 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Until Dawn 2
Until Dawn 2

Ontwikkelaar

Firesprite

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

19 juli 1905

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar dvd111
dvd111
lvl7 Checkpoint Jeugd
7 minuten geleden

Net een stukje van deel 1 gespeeld, die heb ik wel klaar tegen de tijd dat deze komt....

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
18 minuten geleden

Ziet er tof uit.

0
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