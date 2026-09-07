Dispatch-dev AdHoc Studio werkt mee aan Until Dawn 2

Terwijl menig horror-fan zich klaarmaakt voor de release van Until Dawn 2, komt er een bijzonder feitje naar buiten: AdHoc Studio heeft eraan meegewerkt. De ontwikkelaar achter Dispatch heeft meegeholpen aan het narratief van de game.

Tijdens de vorige State of Play werden we natuurlijk verwend met de releasedatum van Until Dawn 2, maar tegelijkertijd werd er meer informatie tussen neus en lippen door vrijgegeven. Via de PlayStation Blog is bekendgemaakt dat de ontwikkelaar van de game Firesprite Games de samenwerking is aangegaan met AdHoc Studio. Deze studio die bestaat uit Telltale-veteranen wist vorig jaar de industrie open te breken met Dispatch, dus de verhalende expertise die ze meebrengen wordt zeker gewaardeerd door Firesprite Games. Ze hadden het volgende te zeggen:

We’ve partnered with our friends at AdHoc Studio – the brilliant minds behind the acclaimed Dispatch – so you can expect a deeply layered story packed with rich characters, razor-sharp dialogue, fraught relationships, tough decisions, and yes… more than a few gruesome deaths. Every choice, every interaction can ripple with dramatic consequences. Stu Tilley - Creative Director, Firesprite Games

Until Dawn 2 is beschikbaar vanaf 28 januari 2027 voor de PlayStation 5.