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Dispatch-dev AdHoc Studio werkt mee aan Until Dawn 2

Door Bram Noteboom
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Terwijl menig horror-fan zich klaarmaakt voor de release van Until Dawn 2, komt er een bijzonder feitje naar buiten: AdHoc Studio heeft eraan meegewerkt. De ontwikkelaar achter Dispatch heeft meegeholpen aan het narratief van de game.

Tijdens de vorige State of Play werden we natuurlijk verwend met de releasedatum van Until Dawn 2, maar tegelijkertijd werd er meer informatie tussen neus en lippen door vrijgegeven. Via de PlayStation Blog is bekendgemaakt dat de ontwikkelaar van de game Firesprite Games de samenwerking is aangegaan met AdHoc Studio. Deze studio die bestaat uit Telltale-veteranen wist vorig jaar de industrie open te breken met Dispatch, dus de verhalende expertise die ze meebrengen wordt zeker gewaardeerd door Firesprite Games. Ze hadden het volgende te zeggen:

We’ve partnered with our friends at AdHoc Studio – the brilliant minds behind the acclaimed Dispatch – so you can expect a deeply layered story packed with rich characters, razor-sharp dialogue, fraught relationships, tough decisions, and yes… more than a few gruesome deaths. Every choice, every interaction can ripple with dramatic consequences.
Stu Tilley - Creative Director, Firesprite Games

Until Dawn 2 game AdHoc Studio Dispatch

Until Dawn 2 is beschikbaar vanaf 28 januari 2027 voor de PlayStation 5.

Bron: PlayStation Blog
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5424 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Until Dawn 2
Until Dawn 2

Ontwikkelaar

Firesprite

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

28 januari 2027

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Goed nieuws. Dit gaat denk ik weer een topper worden.

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