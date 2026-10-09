Beyond the Dark: Nightwatch strikt Troy Baker en Oscar Araujo

Atlantis Studio heeft nieuwe details gedeeld over Beyond the Dark: Nightwatch. De asymmetrische co-op horrorgame verschijnt op 22 oktober voor Nintendo Switch 2 en is nu vooruit te bestellen via de Nintendo eShop.

Een van de opvallendste namen achter de game is Troy Baker. De acteur, bekend van onder meer The Last of Us, Death Stranding en BioShock Infinite, levert stemwerk voor Beyond the Dark: Nightwatch. De componist Oscar Araujo is ook betrokken bij het project. Hij werkte eerder aan de Castlevania: Lords of Shadow-trilogie en verzorgt de originele soundtrack van de game. De muziek moet vooral inspelen op isolatie, onzekerheid en oplopende spanning. Dat past goed bij de setting van Beyond the Dark: Nightwatch, waarin een huis niet alleen voelt als een plek om te verkennen, maar ook als iets dat je voortdurend in de gaten houdt. Alsof een krakende vloer nog niet stressvol genoeg was.

In Beyond the Dark: Nightwatch spelen twee spelers samen, maar zien ze niet hetzelfde. Eén speler trekt in first-person het huis in, zoekt naar aanwijzingen en probeert te ontsnappen voordat de Gloam toeslaat. De andere speler kijkt mee via camera’s en tactische hulpmiddelen, en moet de speler in het huis begeleiden, waarschuwen en helpen interpreteren wat er gebeurt. Die verschillende perspectieven vormen de kern van de horrorervaring. De game draait niet alleen om wat je ziet, maar vooral om wat je op tijd weet door te geven. Communicatie en vertrouwen zijn dus net zo belangrijk als stalen zenuwen.

De nieuwe trailer laat ook meer zien van de Gloam, de mysterieuze entiteit die door het huis dwaalt. Voor de animatie van dit wezen werkte Atlantis Studio samen met het Japanse Q-Games, dat eerder Cloudly-technologie leverde voor ACE COMBAT 8. Daarmee moet de Gloam een extra onheilspellende aanwezigheid krijgen. Beyond the Dark: Nightwatch ondersteunt local co-op, Local Network, online co-op en GameShare. Daarnaast is er een gratis Friend’s Pass, waardoor slechts één speler de game hoeft te bezitten om samen te kunnen spelen.

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Beyond the Dark: Nightwatch verschijnt op 22 oktober voor de Nintendo Switch 2.