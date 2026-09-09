Bloober Team knalt met horrorgame Onyx: The Dark Grip voor Switch 2
Bloober Team, could you really be in this Nintendo Direct? Onyx: The Dark Grip is de nieuwste horrorgame voor de Switch 2 en om te zeggen dat het lijkt op Silent Hill? Dat is wellicht een understatement.
Bloober Team is de laatste jaren helemaal het mannetje in de wereld der horrorgames. De afgelopen releases bedragen onder andere Silent Hill (2024), Cronos: The New Dawn, Layers of Fear en met toekomstige titels, zoals SAW: Genesis en de remake van de eerste Silent Hill, in de pijplijn, heeft de Poolse ontwikkelaar genoeg te doen. Maar ja, ze werken dus ook nog eens aan Onyx: The Dark Grip. Deze Nintendo Switch 2-exclusieve titel maakt gretig gebruik van de unieke features die de console te bieden heeft.
Onyx: The Dark Grip is beschikbaar in 2027 voor de Nintendo Switch 2.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Xenoblade Chronicles 3 krijgt Switch 2-upgrade met nieuw personage
Xenoblade Chronicles 3 krijgt op 3 december 2026 een betaalde Nintendo Switch 2-upgrade met grafische verbeteringen en het nieuwe personage Shimmer!0 reacties
-
Trailer
Resident Evil-remakes onderweg naar Nintendo Switch 2
Wil je met de veelgeprezen Resident Evil-games aan de slag, maar heb je enkel een Nintendo Switch 2 in huis? Binnenkort is dat geen probleem meer.0 reacties
-
Breaking!
2D Metroid Ravenous direct voorzien van releasedatum
Metroid Ravenous verschijnt op 28 januari 2027 voor Nintendo Switch 2. De game brengt Samus Aran terug in een klassieke 2D-metroidvania.6 reacties
-
Trailer
Verken de zee in Dreamlight Valley DLC The Keepsake Sea
De populaire cozy game Disney Dreamlight Valley krijgt een golf aan nieuwe content met de DLC The Keepsake Sea. Duik jij de diepte in?0 reacties