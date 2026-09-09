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Bloober Team knalt met horrorgame Onyx: The Dark Grip voor Switch 2

Door Bram Noteboom
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Bloober Team, could you really be in this Nintendo Direct? Onyx: The Dark Grip is de nieuwste horrorgame voor de Switch 2 en om te zeggen dat het lijkt op Silent Hill? Dat is wellicht een understatement.

Bloober Team is de laatste jaren helemaal het mannetje in de wereld der horrorgames. De afgelopen releases bedragen onder andere Silent Hill (2024), Cronos: The New Dawn, Layers of Fear en met toekomstige titels, zoals SAW: Genesis en de remake van de eerste Silent Hill, in de pijplijn, heeft de Poolse ontwikkelaar genoeg te doen. Maar ja, ze werken dus ook nog eens aan Onyx: The Dark Grip. Deze Nintendo Switch 2-exclusieve titel maakt gretig gebruik van de unieke features die de console te bieden heeft.

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Onyx: The Dark Grip is beschikbaar in 2027 voor de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5449 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Onyx: The Dark Grip
Onyx: The Dark Grip

Ontwikkelaar

Bloober Team

Uitgever

-

Release

2027

Platforms

NS2
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