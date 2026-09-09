Bloober Team, could you really be in this Nintendo Direct? Onyx: The Dark Grip is de nieuwste horrorgame voor de Switch 2 en om te zeggen dat het lijkt op Silent Hill? Dat is wellicht een understatement.

Bloober Team is de laatste jaren helemaal het mannetje in de wereld der horrorgames. De afgelopen releases bedragen onder andere Silent Hill (2024), Cronos: The New Dawn, Layers of Fear en met toekomstige titels, zoals SAW: Genesis en de remake van de eerste Silent Hill, in de pijplijn, heeft de Poolse ontwikkelaar genoeg te doen. Maar ja, ze werken dus ook nog eens aan Onyx: The Dark Grip. Deze Nintendo Switch 2-exclusieve titel maakt gretig gebruik van de unieke features die de console te bieden heeft.

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Onyx: The Dark Grip is beschikbaar in 2027 voor de Nintendo Switch 2.