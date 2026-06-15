BrokenLore: Don't Lie vanaf 10 september speelbaar

Ik krijg haast het gevoel dat Serafini Productions de ene na de andere BrokenLore-game uitpoept. Voor 2026 staan er namelijk al vijf games in de serie op de planning. Afijn, BrokenLore: Don't Lie verschijnt op 10 september 2026.

In deze BrokenLore-game spelen we als Junko, een hikikomori (iemand die zich maanden- of zelfs jarenlang sociaal kan terugtrekken) die werkelijk alles in eigen handen wil houden. Langzaamaan belandt Junko echter in een neerwaartse spiraal waarin realiteit en fictie steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden zijn.

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Bovenstaande trailer geeft een aardig beeld van wat we kunnen verwachten. Zo zien we Junko verschijnen met tientallen ogen, lopen er onthoofde mannen rond en worden we geconfronteerd met zaken die simpelweg onmogelijk zouden moeten zijn.

BrokenLore: Don't Lie verschijnt op 10 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Liever eerst even testen? Speel dan nu BrokenLore: Don't Lie-demo op Steam.