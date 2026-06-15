BrokenLore: Don't Lie vanaf 10 september speelbaar
Ik krijg haast het gevoel dat Serafini Productions de ene na de andere BrokenLore-game uitpoept. Voor 2026 staan er namelijk al vijf games in de serie op de planning. Afijn, BrokenLore: Don't Lie verschijnt op 10 september 2026.
In deze BrokenLore-game spelen we als Junko, een hikikomori (iemand die zich maanden- of zelfs jarenlang sociaal kan terugtrekken) die werkelijk alles in eigen handen wil houden. Langzaamaan belandt Junko echter in een neerwaartse spiraal waarin realiteit en fictie steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden zijn.
Bovenstaande trailer geeft een aardig beeld van wat we kunnen verwachten. Zo zien we Junko verschijnen met tientallen ogen, lopen er onthoofde mannen rond en worden we geconfronteerd met zaken die simpelweg onmogelijk zouden moeten zijn.
BrokenLore: Don't Lie verschijnt op 10 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Liever eerst even testen? Speel dan nu BrokenLore: Don't Lie-demo op Steam.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Wat is dit dan voor vage zooi. The Rock krijgt een beetje Power Rangers vibes van hoe het er uit ziet 😅