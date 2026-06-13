C.A.B.A. brengt door Backrooms geinspireerde game naar VR
C.A.B.A. is zojuist aangekondigd voor PlayStation VR2, Meta Quest en SteamVR. In de game begeven we ons naar een mysterieus metrostation. Mysterie, metrostations en VR kunnen maar één ding betekenen: C.A.B.A. moet je de stuipen op het lijf jagen.
Mocht onderstaande onthullingstrailer van C.A.B.A. (Center of Anomalies of Buenos Aires) je een beetje doen denken aan The Backrooms, dan kan dat best kloppen. De game is namelijk gebaseerd op het metrolevel van de populaire horrorervaring. In deze VR-titel bevinden we ons op een metrostation in Buenos Aires. Dit station verschijnt om de een of andere reden enkel gedurende de nacht. Logischerwijs is het er dan ook niet helemaal pluis.
Het metrostation en de rijtuigen lijken namelijk behekst te zijn. In de verte schuilt telkens een angstaanjagend figuur dat alsmaar dichterbij lijkt te komen. C.A.B.A. moet een korte survivalhorrorervaring bieden, maar hoe kort die ervaring daadwerkelijk gaat zijn, is vooralsnog onbekend.
C.A.B.A. verschijnt deze zomer voor PlayStation VR2, Meta Quest en SteamVR. De game is daarnaast ook zonder VR-bril speelbaar op PlayStation 5 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
Vier Independence Day 2026 in GTA Online
Voor iedereen die het viert: fijne Independence Day! Ook Rockstar Games houdt rekening met de feestdag en kleedt GTA Online nationalistisch aan.7 reacties
-
Trailer
The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG is compleet gestoord
Ben jij een RPG-liefhebber, maar heb je geen tijd om duizend uur in een game te steken? The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG past dan in jouw straatje.2 reacties
-
Ranked
Ranked: Alle DOOM-games op een rijtje
Met DOOM: The Dark Ages | Revelations in aantocht is het tijd om stil te staan bij deze legendarische FPS-reeks. Check hier de Ranked van de DOOM-games!28 reacties
-
Nieuws
Danganronpa 2x2 uitgesteld naar 2027, bekijk nu de features
Danganronpa 2x2 is helaas uitgesteld. De moderne versie van Danganronpa 2: Goodbye Despair bevat echter een compleet nieuw scenario en verbeterde visuals.2 reacties