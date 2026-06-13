C.A.B.A. brengt door Backrooms geinspireerde game naar VR

C.A.B.A. is zojuist aangekondigd voor PlayStation VR2, Meta Quest en SteamVR. In de game begeven we ons naar een mysterieus metrostation. Mysterie, metrostations en VR kunnen maar één ding betekenen: C.A.B.A. moet je de stuipen op het lijf jagen.

Mocht onderstaande onthullingstrailer van C.A.B.A. (Center of Anomalies of Buenos Aires) je een beetje doen denken aan The Backrooms, dan kan dat best kloppen. De game is namelijk gebaseerd op het metrolevel van de populaire horrorervaring. In deze VR-titel bevinden we ons op een metrostation in Buenos Aires. Dit station verschijnt om de een of andere reden enkel gedurende de nacht. Logischerwijs is het er dan ook niet helemaal pluis.

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Het metrostation en de rijtuigen lijken namelijk behekst te zijn. In de verte schuilt telkens een angstaanjagend figuur dat alsmaar dichterbij lijkt te komen. C.A.B.A. moet een korte survivalhorrorervaring bieden, maar hoe kort die ervaring daadwerkelijk gaat zijn, is vooralsnog onbekend.

C.A.B.A. verschijnt deze zomer voor PlayStation VR2, Meta Quest en SteamVR. De game is daarnaast ook zonder VR-bril speelbaar op PlayStation 5 en pc.