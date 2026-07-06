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Call of Duty: Black Ops 6 verdwijnt uit Call of Duty HQ

Door Rudy Wijnberg

Vanaf 7 juli 2026 is Call of Duty: Black Ops 6 als standalone product te spelen. De game verdwijnt namelijk uit de Call of Duty HQ-hub, waardoor spelers (tijdelijk) een flinke hoeveelheid opslagruimte besparen.

In 2023 verscheen Call of Duty HQ, een overkoepelende hub waarin spelers naadloos kunnen wisselen tussen diverse Call of Duty-uitgaven en Call of Duty: Warzone. Hierdoor wordt de franchise als het ware gebundeld onder één applicatie, wat niet alleen veel opslagruimte opslokt, maar ook nog eens verwarrend werkt voor de completionists onder ons. Zo worden de achievements gebundeld, waardoor het lijkt alsof je 4.000 Gamerscore kunt verdienen.

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Het is overigens niet voor het eerst dat een game uit Call of Duty HQ verdwijnt. Eerder kregen Modern Warfare II en Modern Warfare III al een standalone release. Het vermoeden is dan ook dat Call of Duty: Black Ops 6 uit de hub verdwijnt om ruimte te maken voor het op 23 oktober te verschijnen Call of Duty: Modern Warfare 4.

Wat vinden jullie van Call of Duty HQ? Vinden jullie het juist fijn dat alle games overzichtelijk worden gepresenteerd, of moet Activision alle games gewoon als standalone product uitbrengen? Laat het weten in de comments!

Bron: Activision
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2112 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Black Ops 6
Call of Duty: Black Ops 6

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Treyarch

Uitgever

Activision Blizzard

Release

25 oktober 2024

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
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