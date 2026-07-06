Call of Duty: Black Ops 6 verdwijnt uit Call of Duty HQ

Vanaf 7 juli 2026 is Call of Duty: Black Ops 6 als standalone product te spelen. De game verdwijnt namelijk uit de Call of Duty HQ-hub, waardoor spelers (tijdelijk) een flinke hoeveelheid opslagruimte besparen.

In 2023 verscheen Call of Duty HQ, een overkoepelende hub waarin spelers naadloos kunnen wisselen tussen diverse Call of Duty-uitgaven en Call of Duty: Warzone. Hierdoor wordt de franchise als het ware gebundeld onder één applicatie, wat niet alleen veel opslagruimte opslokt, maar ook nog eens verwarrend werkt voor de completionists onder ons. Zo worden de achievements gebundeld, waardoor het lijkt alsof je 4.000 Gamerscore kunt verdienen.

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Het is overigens niet voor het eerst dat een game uit Call of Duty HQ verdwijnt. Eerder kregen Modern Warfare II en Modern Warfare III al een standalone release. Het vermoeden is dan ook dat Call of Duty: Black Ops 6 uit de hub verdwijnt om ruimte te maken voor het op 23 oktober te verschijnen Call of Duty: Modern Warfare 4.

Wat vinden jullie van Call of Duty HQ? Vinden jullie het juist fijn dat alle games overzichtelijk worden gepresenteerd, of moet Activision alle games gewoon als standalone product uitbrengen? Laat het weten in de comments!