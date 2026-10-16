Call of Duty: Modern Warfare 4 brengt einde aan de serie

Het verhaal van Call of Duty: Modern Warfare 4 moet het overkoepelende thema van de serie ten einde brengen. Dat claimt Activision-CMO Tyler Bahl in een interview met The Game Business. Vrees echter niet, want hoewel het verhaal hiermee eindigt, ontstaat er direct een nieuw verhaal waarop voortgeborduurd kan worden.

Volgens Bahl slaat Modern Warfare na het aankomende deel een compleet nieuwe weg in. Of hierbij wordt ingespeeld op de aanstaande Call of Duty-film, is niet helemaal duidelijk. Toch lijkt de CMO te hinten naar een meer toegespitst toekomstbeeld van de franchise. Gedurende het interview geeft Bahl namelijk aan dat Call of Duty voor iedereen wat anders betekent. De een houdt van Zombies, de ander van multiplayer en een select groepje mensen van enkel het passieve Prop Hunt. Vanuit een marketingstandpunt is dat vrij complex. Je kunt immers lastig alle spelers bekoren. Daar wordt momenteel dan ook goed over nagedacht, want wat moet Call of Duty worden?

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Het afsluiten van de Modern Warfare-saga lijkt echter een frisse start voor de franchise te betekenen. Zo zegt Bahl:

“I don’t want to give any spoilers for the game coming out, but I think in a lot of ways, this is going to be the epic conclusion of this recent series of Modern Warfare.”

“It’s not that some characters and pieces can’t live on beyond this and be reinvented, but I think in a lot of ways, we’re excited by closing this chapter and launching a new one.”

“And I think where we go with potential future games, is really, we have to innovate and we have to… what we heard from the audience is they want new, or better, or different. and in a lot of ways, it’s a combination of those things. And so I think we want to make sure that what we bring to the table is exciting.”

Wat vinden jullie? Is het tijd om het boek van Modern Warfare te sluiten? Laat het weten in de comments. Vandaag kunnen we in ieder geval ontdekken hoe het verhaal ten einde komt. Vanaf 16 oktober 2026 is de Call of Duty: Modern Warfare 4-campagne namelijk speelbaar via early access.