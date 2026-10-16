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Call of Duty: Modern Warfare 4 brengt einde aan de serie

Door Rudy Wijnberg
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Het verhaal van Call of Duty: Modern Warfare 4 moet het overkoepelende thema van de serie ten einde brengen. Dat claimt Activision-CMO Tyler Bahl in een interview met The Game Business. Vrees echter niet, want hoewel het verhaal hiermee eindigt, ontstaat er direct een nieuw verhaal waarop voortgeborduurd kan worden.

Volgens Bahl slaat Modern Warfare na het aankomende deel een compleet nieuwe weg in. Of hierbij wordt ingespeeld op de aanstaande Call of Duty-film, is niet helemaal duidelijk. Toch lijkt de CMO te hinten naar een meer toegespitst toekomstbeeld van de franchise. Gedurende het interview geeft Bahl namelijk aan dat Call of Duty voor iedereen wat anders betekent. De een houdt van Zombies, de ander van multiplayer en een select groepje mensen van enkel het passieve Prop Hunt. Vanuit een marketingstandpunt is dat vrij complex. Je kunt immers lastig alle spelers bekoren. Daar wordt momenteel dan ook goed over nagedacht, want wat moet Call of Duty worden?

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Het afsluiten van de Modern Warfare-saga lijkt echter een frisse start voor de franchise te betekenen. Zo zegt Bahl:

“I don’t want to give any spoilers for the game coming out, but I think in a lot of ways, this is going to be the epic conclusion of this recent series of Modern Warfare.”

“It’s not that some characters and pieces can’t live on beyond this and be reinvented, but I think in a lot of ways, we’re excited by closing this chapter and launching a new one.”

“And I think where we go with potential future games, is really, we have to innovate and we have to… what we heard from the audience is they want new, or better, or different. and in a lot of ways, it’s a combination of those things. And so I think we want to make sure that what we bring to the table is exciting.”

Wat vinden jullie? Is het tijd om het boek van Modern Warfare te sluiten? Laat het weten in de comments. Vandaag kunnen we in ieder geval ontdekken hoe het verhaal ten einde komt. Vanaf 16 oktober 2026 is de Call of Duty: Modern Warfare 4-campagne namelijk speelbaar via early access.

Bron: The Game Business
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2793 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl5 Thread Hunter
4 minuten geleden

Heel erg benieuwd naar de campaign zal was wel een groot Cinematic spektakel worden als het verhaal word afgerond

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
15 minuten geleden

Ben even wat campaign reviews aan het lezen, want dat trekt mij toch het meeste.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
27 minuten geleden

Ik heb al die games wel gespeeld maar werkelijk geen idee meer wat het verhaal is. Kan nog net 1 of 2 namen opnoemen, laat staan de story. Boeit me ook niet. Verzin een leuk thema zoals in dit deel Korea en geef me 5 a 10 dikke uren. Ik wil de singleplayer van deze nieuwe absoluut spelen maar niet voor 75 euro. Ik zou eens na gaan denken als Activision of ze niet gewoon 3 pakketten moeten verkopen. Singleplayer, multiplayer, beiden. Ik zou best nu 25 euro willen lappen voor de campaign.

0
Avatar Roosterbosch
Roosterbosch
lvl4 Reply Goblin
56 minuten geleden

Call of Modern in de titel is een foutje vermoed ik.

1
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