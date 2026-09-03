CD Projekt Red wil 50 medewerkers aannemen voor nieuw project
De gamingindustrie wordt de afgelopen tijd met name gekenmerkt door een grote hoeveelheid ontslagrondes. Het nieuws dat CD Projekt Red 50 nieuwe ontwikkelaars aan wil nemen voor een nieuw project is daarom een positieve verrassing.
In 2022 kondigde CD Projekt Red hun project “Hadar” aan. Hadar staat op dit moment nog in de kinderschoenen en het team richt zich vooral op het testen van verschillende aanpakken en ideeën en op het maken van prototypes van gameplay-elementen. Vooralsnog werken 30 medewerkers aan het project, maar de studio wil voor het eind van het jaar 50 extra teamleden aannemen om de game van de grond te krijgen. Co-CEO Michał Nowakowski had in maart al aangekondigd dat de basis van de compleet nieuwe IP was gelegd en dat ze klaar waren om aan de prototypes te beginnen. De focus van het bedrijf ligt vooralsnog op de The Witcher-games, waar een team van meer dan 500 mensen aan werkt. Het zal dan ook nog wel even duren voordat we het project dat zich schuilhoudt achter de codenaam “Hadar” te zien krijgen.
Meer is over project Hadar nog niet bekend. Het wordt nog even flink afwachten tot we verdere informatie gevoerd krijgen.
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