Code Vein II bevat Boss Rush-modus dankzij gratis update
Op 9 september 2026 verschijnt de betaalde DLC Mask of Idris voor Code Vein II. Dat is echter niet het enige dat die dag uitkomt. Alle eigenaars (voor zover dat woord nog een ding is) van de basegame kunnen namelijk genieten van de Code Vein II Free Update 2.0!
The Mask of Idris is een grootschalige uitbreiding waarin we met nieuwe personages afreizen naar een nieuw gebied voor een nieuw verhaal. Toch kunnen spelers die besluiten niets met de DLC te doen, ook genieten van additionele content. Zo bevat Free Update 2.0 bijvoorbeeld de gloednieuwe Boss Rush-modus. Hierin kunnen we alle legendarische vijanden nogmaals tackelen en zelfs de bazen van de Mask of Idris-DLC een kopje kleiner maken!
De gratis content-update verschijnt gelijktijdig met de Mask of Idris-DLC voor Code Vein II op 9 september 2026.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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