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gamescom 2026

Dit kan je allemaal verwachten van Code Vein 2 - Mask of Idris

Door Rudy Wijnberg
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Code Vein 2 is spoedig een nieuw avontuur rijker. Code Vein 2 - Mask of Idris verschijnt op 9 september 2026 als betaalde uitbreiding. De DLC komt geleverd met een flinke bups aan content. Zo verschijnen er nieuwe companions, wapens, een wereld en natuurlijk een aanvulling op het verhaal!

Op 9 september 2026 reizen we af naar 'The Forsaken World', een gebied dat geplaagd wordt door de 'Temporal Rift'. Dit evenement trekt de wereld uit elkaar, maar gelukkig zijn Liv Vod (Valentins zus) en Lou MagMell aanwezig om de dag te redden. Die laatste kennen we natuurlijk uit de main game, maar de Lou in Mask of Idris is niet de persoon die we kennen uit het originele verhaal.

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Overigens is Code Vein 2 - Mask of Idris niet direct beschikbaar. Je dient namelijk aan een aantal condities te voldoen om de content vrij te spelen. Zo dien je het einde 'Luna Fraterna' te zien. Mocht dat al zijn gebeurd, dan dien je alsnog de quest 'Discussion with Valentin: MagMell Island Tome' te starten.

Code Vein 2 - Mask of Idris verschijnt op 9 september als uitbreiding voor de base game. De DLC zit inbegrepen bij de Deluxe Upgrade Pack, die een adviesprijs van €24,99 kent.

Bron: Bandai Namco
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2480 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Code Vein II
Code Vein II

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Bandai Namco Studios

Uitgever

Bandai Namco

Release

30 januari 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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