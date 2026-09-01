Dit kan je allemaal verwachten van Code Vein 2 - Mask of Idris

Code Vein 2 is spoedig een nieuw avontuur rijker. Code Vein 2 - Mask of Idris verschijnt op 9 september 2026 als betaalde uitbreiding. De DLC komt geleverd met een flinke bups aan content. Zo verschijnen er nieuwe companions, wapens, een wereld en natuurlijk een aanvulling op het verhaal!

Op 9 september 2026 reizen we af naar 'The Forsaken World', een gebied dat geplaagd wordt door de 'Temporal Rift'. Dit evenement trekt de wereld uit elkaar, maar gelukkig zijn Liv Vod (Valentins zus) en Lou MagMell aanwezig om de dag te redden. Die laatste kennen we natuurlijk uit de main game, maar de Lou in Mask of Idris is niet de persoon die we kennen uit het originele verhaal.

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Overigens is Code Vein 2 - Mask of Idris niet direct beschikbaar. Je dient namelijk aan een aantal condities te voldoen om de content vrij te spelen. Zo dien je het einde 'Luna Fraterna' te zien. Mocht dat al zijn gebeurd, dan dien je alsnog de quest 'Discussion with Valentin: MagMell Island Tome' te starten.

Code Vein 2 - Mask of Idris verschijnt op 9 september als uitbreiding voor de base game. De DLC zit inbegrepen bij de Deluxe Upgrade Pack, die een adviesprijs van €24,99 kent.