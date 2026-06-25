Counter-Strike Nexon sluit na bijna twaalf jaar de deuren

Counter-Strike Nexon wordt eind september 2026 stopgezet. Nexon beëindigt dan niet alleen de servers van de free-to-play spin-off, maar sluit ook de bijbehorende officiële communitykanalen.

Counter-Strike Nexon verscheen op 7 oktober 2014 oorspronkelijk als Counter-Strike Nexon: Zombies. Zoals die titel al subtiel verklapte, combineerde de spin-off de bekende gameplay van Counter-Strike met ondoden en andere afwijkende spelmodi. De verkoop van betaalde items en DLC is op 24 juni stopgezet. Bestaande valuta en gekochte items blijven wel bruikbaar totdat de servers definitief offline gaan. De gratis Weapon Drop-DLC wordt vanaf 25 juni niet langer aangeboden.

Nexon maakt op een later moment bekend wanneer de servers precies worden uitgeschakeld. Spelers hebben voorlopig dus nog enkele maanden om afscheid te nemen, al wordt de digitale wapenkast vanaf nu niet meer verder aangevuld.